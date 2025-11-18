Simulacro de emergencia química en la población cartagenera de Alumbres este jueves

Desde el Ayuntamiento de Cartagena informan que este jueves se realizará un simulacro de emergencia química en Alumbres, con el objetivo de evaluar y mejorar la capacidad de respuesta ante una posible incidencia real. Comienza a las 9:30 horas de la mañana.

Durante el simulacro, se procederá a la activación de las Torres de Emergencia (sirenas). Como medida de seguridad, cuando se escuche la señal de alarma la instrucción principal será que la población se confine en sus domicilios y cerrar puertas y ventanas, durante el tiempo que duren las indicaciones del simulacro.

El objetivo del simulacro es que la población aprenda a reconocer las señales de alerta de inicio y fin en caso de emergencia química. El inicio de la alerta son 3 señales de sirena de 1 minuto, espaciadas por 5 segundos de silencio. El final de la alerta es una sola señal de 30 segundos.

Para que toda la población de Alumbres conozca los detalles, procedimientos y qué hacer exactamente durante el simulacro, se ha organizado una charla informativa en el Local Social de Alumbres este miércoles a las 19 horas. La charla la imparte la Dirección General de Emergencias de la Comunidad Autónoma.