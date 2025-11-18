Contaminación
Simulacro de emergencia química en la población cartagenera de Alumbres este jueves
Se pide a residentes que acudan a la charla informativa previa que tiene lugar este miércoles a las 19 horas en el Local Social de Alumbres
Desde el Ayuntamiento de Cartagena informan que este jueves se realizará un simulacro de emergencia química en Alumbres, con el objetivo de evaluar y mejorar la capacidad de respuesta ante una posible incidencia real. Comienza a las 9:30 horas de la mañana.
Durante el simulacro, se procederá a la activación de las Torres de Emergencia (sirenas). Como medida de seguridad, cuando se escuche la señal de alarma la instrucción principal será que la población se confine en sus domicilios y cerrar puertas y ventanas, durante el tiempo que duren las indicaciones del simulacro.
El objetivo del simulacro es que la población aprenda a reconocer las señales de alerta de inicio y fin en caso de emergencia química. El inicio de la alerta son 3 señales de sirena de 1 minuto, espaciadas por 5 segundos de silencio. El final de la alerta es una sola señal de 30 segundos.
Para que toda la población de Alumbres conozca los detalles, procedimientos y qué hacer exactamente durante el simulacro, se ha organizado una charla informativa en el Local Social de Alumbres este miércoles a las 19 horas. La charla la imparte la Dirección General de Emergencias de la Comunidad Autónoma.
- Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- El Puerto de Cartagena continúa su transformación: remodelación del Paseo de la Marina y una nueva Terminal de Cruceros de 700 metros
- Arranca el carril bici que unirá el centro de Cartagena y el Espacio Algameca
- Los vecinos de El Algar se ponen manos a la obra por una pista de atletismo
- Los empresarios de Los Camachos piden el cese de la directora general del Sepes
- Giménez Gallo ficha al exportavoz del Partido Popular en Cartagena Francisco Espejo
- Los vecinos de la calle Alcalde Amancio Muñoz de Cartagena, hartos de la falta de mantenimiento