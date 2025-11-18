Primera feria de gastronomía y actividades tradicionales este sábado en Cartagena

Este sábado 22 de noviembre, de 11.00 a 18.00 horas, Cartagena vivirá la primera Feria de Tradiciones y Campo, un encuentro único que reunirá en el Parque de La Rambla a más de una veintena de asociaciones de distintos puntos del municipio. El Ayuntamiento ha preparado una jornada "para sentir el orgullo de lo nuestro, compartir raíces y disfrutar de la riqueza cultural y gastronómica que define nuestra tierra".

Los asistentes podrán degustar sabores tan cartageneros como los rollitos de San Antón, el vino del Campo de Cartagena, las tradicionales pelotas de Pozo Estrecho, los michirones, entre otros platos. La feria contará además con una cocina solidaria, gracias a la colaboración de Eurotoques y de su responsable regional, el chef y empresario Pablo Martínez, del restaurante Eszencia.

"La iniciativa se enmarca en las acciones de reconocimiento y puesta en valor de nuestras tradiciones, impulsadas por la alcaldesa, Noelia Arroyo", señalaron fuentes municipales en un comunicado. La regidora municipal apuesta por preservar la cultura, el asociacionismo y las raíces locales como motor de identidad y cohesión social.

El programa de actividades ofrecerá experiencias para todos los públicos como exhibiciones de trovos, esparto y bolillo; la jábega del Portús como símbolo de nuestra tradición marinera; el Festival de Cante del Molino Derribado y talleres y demostraciones artesanales.

Será una jornada festiva, abierta y participativa, donde la tradición se convierte en presente y futuro. Una oportunidad para que Cartagena celebre su diversidad cultural y gastronómica, reforzando el vínculo con sus gentes y su territorio.

El Consistorio invita a todos los cartageneros y turistas a visitar en esta primera Feria de Tradiciones y Campo, el próximo sábado de 11.00 a 18.00 horas para compartir sabores, música, artesanía y solidaridad, celebrando la riqueza de nuestras raíces y el orgullo de pertenecer a esta tierra.