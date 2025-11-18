Los parques y zonas verdes de Los Barreros en Cartagena, en el punto de mira por la falta de mantenimiento

"Es nuestra obligación hacer que los vecinos de Los Barreros se sientan parte de Cartagena, y no excluidos, como hace constantemente Arroyo". De esta manera, el portavoz de MC, denuncia la situación que existe en los parques y zonas verdes de este barrio, "abandonado por el Gobierno local del PP".

Tras numerosas quejas y denuncias que han llegado a la formación local por parte de los vecinos de la zona, el líder de MC ha ido al barrio para "corroborar de primera mano la desidia y la falta de atención del Ejecutivo local a esta zona". En primer lugar, Giménez Gallo critica "el abandono de los parques, ya que incluso muchas de estas zonas carecen de juegos infantiles. Este abandono es visible en zonas como la plaza Leoncio Sánchez, frente al CEIP San Francisco Javier".

Por otra parte, Giménez Gallo califica como "tercermundistas" las zonas deportivas del Parque Antoñares, donde es visible la falta de mantenimiento. Además, la placa que recuerda la inauguración de este recinto ha sido vandalizada.

Parque Escipión

El portavoz de MC ha visitado además el Parque Escipión, que ·también precisa de mayor atención y mantenimiento para que pueda ser disfrutado por los vecinos de Los Barreros·. En ese sentido, el portavoz municipal recuerda que Arroyo prometió hace años en este espacio una inversión de más de medio millón de euros que hasta la fecha no ha llegado.

Por ello, MC presentará en el próximo Pleno una propuesta para atender las demandas de los vecinos de Los Barreros, con el fin de lograr la renovación integral de las zonas y espacios verdes, y parques de Los Barreros y la creación de áreas de juegos infantiles, así como mayor limpieza y mantenimiento. "Hay que volver a recordarle a Arroyo y su gobierno que los barrios y las diputaciones también forman parte de Cartagena y la hacen más grande, por lo que merecen la misma atención que el resto de cartageneros", sentencia Giménez Gallo.