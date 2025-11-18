El consultorio médico de Los Mateos en Cartagena, más de tres semanas sin médico ni pediatra
El PSOE exige que se adopten soluciones de forma inmediata
El consultorio médico de Los Mateos lleva más de tres semanas sin médico ni pediatra, según denuncia el Grupo Municipal Socialista. La concejala Isabel Andreu asegura que la falta de estos especialistas es "absolutamente intolerable y mucho nos tememos que se va a prolongar hasta finales de este mes".
La edil señala que la situación de la sanidad pública en el Área 2 de Salud es "lamentable por culpa de la nefasta gestión del Gobierno del Partido Popular". "A las listas de espera y la falta de especialistas en los hospitales se suma ahora la ausencia de médicos y pediatras en los consultorios y centros de salud. Es lamentable", indica Andreu.
El PSOE ha denunciado en múltiples ocasiones los problemas de la Sanidad en el Área 2, "sin que el Gobierno de Noelia Arroyo haya presentado ni una sola queja ante el Gobierno regional, también del PP, del que depende el Servicio Murciano de Salud".
"Vamos a exigir que se adopten soluciones de forma inmediata, ya que los vecinos no tienen la asistencia sanitaria que merecen", reitera Isabel Andreu.
