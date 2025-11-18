Consejos para frenar la inquiokupación en Cartagena

Con motivo de la puesta en marcha de un nuevo servicio de asistencia jurídica dentro de la Oficina Municipal de Vivienda, Antonio Navarro Selfa, quien estará al frente de este equipo y "uno de los mayores profesionales de Derecho Inmobiliario de nuestro país", según anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, ofrece dos consejos fundamentales para alquilar una vivienda sin riesgo de que ser convierta en un caso de inquiokupación.

Aunque Selfa advierte de que se trata de un caso complejo, "para alquilar una vivienda, que es lo que yo fundamentalmente hago en mi despacho, lo primero tienes que hacer es un análisis de a quién se lo estás alquilando".

Una vez que el propietario sabe a quién se lo está arrendando, tiene que buscar tener cierta seguridad, bien por la vía del propio arrendatario o bien por la vía del Ayuntamiento, que dispone también de un servicio de alquiler seguro. "Acudir a cualquiera de esas vías para que tengas tus rentas garantizadas", expone.

El alquiler seguro, que se gestiona através de la Oficina Municipal de Vivienda, consiste en un respaldo para las viviendas que los propietarios ponen a disposición de un alquiler social. El Ayuntamiento garantiza que en caso de impago, de acto vandálico o de cualquier problema está asegurada la cobertura a través del seguro del Ayuntamiento y del contrato que se establece con el propietario.

Por último, Navarro Selfa detalla que "la mayor seguridad que puede haber entre un inquilino y un propietario, que muchas veces no ocurre, es someterse a la ley de Arrendamientos Urbanos y a lo que marca la ley de vivienda en cuanto a derechos y obligaciones".

"Esa es la forma más segura de hacerlo", concluye el letrado, haciendo énfasis en "no alquilar un piso a lo loco por alquilarlo, sino quizás es el momento de pararse un poco más por las circunstancias que todos sabemos".

Arroyo añade que para respaldar y dar seguridad a los propietarios es importante la formación de los agentes de Policía Local en los protocolos de actuación ante ocupaciones de vivienda, así como su coordinación con los servicios sociales en casos de vulnerabilidad.