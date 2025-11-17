El S-82 ya flota en aguas de Cartagena

El Submarino S-82 'Narciso Monturiol', segundo de la serie de sumergibles S-80 que fabrica Navantia para la Armada en el astillero de Cartagena, ha sido sumergido en el agua del puerto por primera vez este lunes, en lo que constituye su puesta a flote.

Esta maniobra, desarrollada a lo largo de varias horas mediante un dique flotante, ha implicado una serie de trabajos necesarios y comprobaciones que han garantizado la operación en condiciones de seguridad, tanto en el exterior como en el interior del submarino.

En Cartagena los submarinos se construyen en una nave a ras del suelo y para ponerlos a flote se montan unos carriles, que luego se desmontan y mueven el sumergible de la nave a un dique, una vez ahí el dique es remolcado hasta un lugar con la suficiente profundidad, donde es sumergido para que flote.

La dotación del S-82 posa delante del submarino antes de que el dique flotante lo sumerja / Diego Quevedo

Ahora el 'Narciso Monturiol' tiene por delante un calendario con unas 500 pruebas de puerto y unas 200 pruebas de mar, antes de ser entregado a la Armada. Las pruebas de puerto permitirán comprobar todos los sistemas, con diversos hitos de seguridad como el embarque de gasoil, la carga de batería o la prueba de propulsión sobre amarras. Una vez finalizadas estas pruebas, comenzarán las pruebas de mar, tanto de navegación como de inmersión, con vistas a su entrega a la Armada.

En unos cuatro meses finalizarán las pruebas en las aguas del puerto y comenzarán las primeras navegaciones, que se preveé que duren unos cinco meses, por lo que según lo previsto, en un año el S-82 podrá ser entregado a la Armada para que forme parte de la LOBA (Lista Oficial de Buques de la Armada)

El submarino fue amadrinado el pasado 3 de octubre por la esposa del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general cartagenero Teodoro Esteban López Calderón, Isabel López. Sin embargo ese día el sumergible no entró al agua solamente se lanzó una botella contra el caso del sumergible.

El submarino en su primer soplado de lastres este lunes / Diego Quevedo

El programa S-80, que prevé la construcción de cuatro submarinos convencionales de última generación, convierte a España en uno de los pocos países del mundo que pueden diseñar y construir sus propios submarinos y a Navantia en Autoridad Técnica de Diseño.

El programa tiene un impacto anual medio en el PIB de 210 millones de euros y 5.000 empleos, contando los trabajadores directos e indirectos en Navantia y su industria colaboradora e inducidos por la actividad económica y las rentas generadas.