Noelia Arroyo impulsa la creación de cuatro nuevas juntas municipales en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, solicitará esta semana a los grupos políticos municipales que remitan los nombres de las personas que proponen como vocales en las juntas municipales del Ensanche, Casco Antiguo, Los Belones y La Manga-Cabo de Palos, con el objetivo de que estos órganos queden constituidos antes de que termine el año.

Estos cuatro ámbitos forman parte de las diez nuevas juntas definidas por el gobierno municipal para completar el mapa de descentralización, que pasa de 12 a 22 juntas y extiende este modelo al conjunto del término municipal. En el mes de marzo crearon las dos primeras juntas municipales, en de Canteras y Santa Lucía.

La junta del Ensanche será la de mayor población de todo el mapa, con 36.637 habitantes y un ámbito que incluye el Ensanche, las barriadas Virgen de la Caridad y San Ginés y Torreciega.

En el litoral, la junta de La Manga-Cabo de Palos abarcará Playa Honda, Playa Paraíso, Cala Reona, Cabo de Palos, Cala Flores y toda la zona cartagenera de La Manga del Mar Menor, con 6.459 habitantes, mientras que la de Los Belones atenderá a 6.271 vecinos de Los Belones, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Las Cobaticas y Atamaría.

La junta de Cartagena Centro tendrá como referencia el centro histórico, desde el paseo Alfonso XIII al puerto y entre Capitanes Ripoll y la calle Real.

Arroyo subrayó que “cada junta vecinal actúa como interlocutora ante el Ayuntamiento, gestiona presupuestos propios para obras y proyectos en su territorio y ofrece un canal directo de participación para asociaciones y vecinos. Nuestro objetivo es que todos los vecinos tengan una junta de referencia con recursos suficientes para gestionar”.