La Armada proyecta un edificio para las baterías de los submarinos S80

El Ministerio de Defensa ha proyectado la construcción del edificio de la Sala de Acumuladores del Taller de Baterías de los sumergibles S80 en la Base de Submarinos del Arsenal de Cartagena.

El nuevo edificio para la Sala de Acumuladores del Taller de Baterías del submarino S80 está diseñado específicamente para el alojamiento de las dos semibaterías completas de una unidad de S80 y otra semibatería de asignación al propio Taller de Baterías, y para la ejecución de los procesos industriales asociados de mantenimiento y carga y descarga de las baterías, en condiciones menos exigentes a las requeridas en el buque.

La nueva edificación se construirá sobre el espacio vacante tras la demolición del antiguo Taller de Carpinterías, situado al norte del edificio de la Base de Submarinos y junto a la central eléctrica del Taller de Baterías, en una encrucijada de calles internas del Arsenal que precisará una pequeña remodelación para encajar el nuevo edificio, que no coincide exactamente con la huella de la construcción que se derribó. Además, las dimensiones del edificio obligan a ocupar parte de un espacio arbolado junto al edificio de la piscina cubierta.

La Sala de Acumuladores es un espacio especialmente dedicado al alojamiento de las baterías del S80 y para desarrollar sus tareas de mantenimiento.

Es necesaria la construcción de la nueva instalación porque es incompatible funcionalmente con la construcción actualmente existente con el resto de los usos del edificio de la Base de Submarinos.

Desde Defensa consideran apropiado el emplazamiento por su proximidad a la central eléctrica del Taller de Baterías, del que provienen las instalaciones que darán el servicio de carga y descarga, y suministro eléctrico.

El uso ocasional y la baja ocupación de personal en el interior de la nave debido a la posibilidad de monitorización a distancia recomiendan el empleo de materiales de alta durabilidad y mantenimiento sencillo, y una baja exigencia de acabados.

La emisión de hidrógeno desde las baterías en los procesos de carga y descarga, pero también en reposo, y debido al volumen de acumuladores a almacenar, aun no siendo especialmente peligrosa, si ha de ser tenida en cuenta para reducir los riesgos de acumulación del gas. Esta circunstancia es la que justifica mantener la nave siempre abierta para permitir la ventilación natural. Adicionalmente se instalará un sistema de ventilación forzada que impida la formación de burbujas de hidrógeno mediante el agitado del aire en el interior de la nave.

La Sala de Acumuladores tendrá capacidad para alojar de forma eventual una batería completa de un submarino, con capacidad para efectuar los procesos de mantenimiento y carga y descarga.

La función principal del edificio es alojar dos semibaterías completas del submarino S80 en las situaciones excepcionales en que sea requerido. Adicionalmente se incluye un sistema de carga y descarga que permita mantener las baterías en estado óptimo para su uso inmediato para su estiba en el buque.

La batería del S80 está compuesta por dos módulos de 180 elementos para una tensión nominal de 360 V. Cada elemento es un prisma de 360x500 mm de base y 1325 mm de altura, de 670 kg de peso.

Defensa ha sacado a licitación el contrato para su construcción por un importe de 1.322.571,33 euros sin impuestos.

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato público podrán presentar su oferta hasta la una del mediodía del 24 de noviembre. El plazo de construcción del nuevo edificio es de doce meses, siendo la fecha límite el 30 de noviembre de 2027.

La Armada tiene ya en su poder el submarino S81 ‘Isaac Peral’ y este lunes Navantiva va a comenzar las pruebas en el mar del S82 ‘Narciso Monturiol’ antes de su entregar a Defensa. Los siguientes de la serie son el S83 ‘Cosme García’ y el S84 ‘Mateo García de los Reyes’.