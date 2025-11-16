Reabre la zona infantil del parque de Los Juncos en Cartagena

La zona de juegos infantiles del parque de Los Juncos vuelve a estar abierta tras completarse su remodelación, que ha supuesto una inversión de más de 26.000 euros. Esta remodelación, según señala el Ayuntamiento de Cartagena, "ha permitido renovar por completo el área de juegos para adaptarla a las necesidades actuales de las familias del entorno y mejorar tanto su accesibilidad como su seguridad".

La actuación ha supuesto la instalación de nuevos elementos infantiles, entre ellos dos muelles inclusivos y un balancín para cuatro usuarios, con un coste total de 3.401,60 euros.

Además, se han ejecutado obras de adecuación por valor de 9.806,21 euros, orientadas a poner al día la zona de juego y optimizar sus condiciones de uso. La renovación se ha completado con la sustitución integral del césped, que ha supuesto una inversión de 13.331 euros, lo que "ha mejorado notablemente la imagen y el confort del espacio", indica el Consistorio.