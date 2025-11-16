Obras
Reabre la zona infantil del parque de Los Juncos en Cartagena
El Ayuntamiento ha completado la remodelación de este espacio
La Opinión
La zona de juegos infantiles del parque de Los Juncos vuelve a estar abierta tras completarse su remodelación, que ha supuesto una inversión de más de 26.000 euros. Esta remodelación, según señala el Ayuntamiento de Cartagena, "ha permitido renovar por completo el área de juegos para adaptarla a las necesidades actuales de las familias del entorno y mejorar tanto su accesibilidad como su seguridad".
La actuación ha supuesto la instalación de nuevos elementos infantiles, entre ellos dos muelles inclusivos y un balancín para cuatro usuarios, con un coste total de 3.401,60 euros.
Además, se han ejecutado obras de adecuación por valor de 9.806,21 euros, orientadas a poner al día la zona de juego y optimizar sus condiciones de uso. La renovación se ha completado con la sustitución integral del césped, que ha supuesto una inversión de 13.331 euros, lo que "ha mejorado notablemente la imagen y el confort del espacio", indica el Consistorio.
- Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- Arranca la obra de remodelación de la Plaza Virgen Niña en Cartagena
- El Puerto de Cartagena continúa su transformación: remodelación del Paseo de la Marina y una nueva Terminal de Cruceros de 700 metros
- Arranca el carril bici que unirá el centro de Cartagena y el Espacio Algameca
- Los vecinos de El Algar se ponen manos a la obra por una pista de atletismo
- Los empresarios de Los Camachos piden el cese de la directora general del Sepes