El Ayuntamiento y ATA se unen para apoyar a los jóvenes autónomos

El Ayuntamiento trabaja en el establecimiento de una línea estable de colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) para mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos del municipio. La alcaldesa, Noelia Arroyo, mantuvo un primer contacto de trabajo con el presidente de ATA en la Región de Murcia, Francisco Casado.

El objetivo señalan que «es reforzar la estrategia municipal de apoyo a quienes quieren formar parte del tejido emprendedor local». En este sentido, el concejal de Empleo, Álvaro Valdés, presente en la reunión, explicó tras el encuentro que «el Consistorio viene desarrollando medidas destinadas a facilitar la actividad económica, como la aplicación de la cuota cero para nuevos autónomos dentro de las ordenanzas fiscales».

Por su parte, el presidente de la asociación de autónomos, Francisco Casado, dijo que la reunión había sido muy positiva y destacó que este primer contacto «confirma la voluntad municipal de ocuparse y preocuparse por los autónomos de Cartagena». Casado remarcó que ambas entidades inician una etapa de colaboración público-privada que permitirá analizar el perfil del autónomo local y detectar sus necesidades.

Entre los primeros pasos previstos figura la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la situación de los autónomos en la ciudad y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a impulsar el emprendimiento entre jóvenes, una de las líneas prioritarias de ATA. Cabe recordar que a octubre de este año, en Cartagena hay registrado un total de 11.232 autónomos de los 105.647 que hay en toda la Región, lo que representa el 11% de total.