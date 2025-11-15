Giménez Gallo ficha al exportavoz del Partido Popular en Cartagena Francisco Espejo

Un fichaje galáctico. El líder de MC, Jesús Giménez Gallo, se adelanta a la apertura del mercado de invierno en el mundo del fútbol e incorpora a su equipo al exportavoz del Partido Popular en Cartagena Francisco Espejo. El panorama político del municipio ha vivido esta semana una de las sacudidas más relevantes de la legislatura.

En cuestión de días, el proyecto que encabeza la alcaldesa popular Noelia Arroyo ha sufrido varios seísmos que han sacado a la luz tensiones internas y desgaste institucional, mientras Giménez Gallo, recién proclamado candidato a la Alcaldía para 2027, ha dado un esprint tras la victoria judicial e incorporando a Espejo.

Este fin de semana se ha materializado la incorporación de Francisco Espejo, antiguo responsable autonómico del PP, al equipo de asesores de Giménez Gallo en el Ayuntamiento. Espejo, rival interno de Arroyo en las últimas primarias del PP local y figura respetada en la política municipal, pues ostentó entre otros cargos las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras durante las legislaturas en las que Pilar Barreiro gobernó con mayoría absoluta, se suma ahora al proyecto del candidato de MC.

Un movimiento que se puede interpretar como la cristalización del descontento de una parte del partido, que fue, según Espejo, lo que le motivó a intentar hacerse con la presidencia del PP, que, sin embargo, ve atractivo el proyecto de la formación local.

Fuentes próximas al grupo municipal señalan que la llegada de Espejo “representa la madurez de un proyecto que ya no se limita a la oposición tradicional, sino que comienza a integrar perfiles con experiencia de gobierno y conocimiento profundo de la administración”.

Espejo, quien también ostentó dos direcciones generales de la Comunidad Autónoma, ha pasado unos años alejado del foco político y centrado en su negocio de restauración.

Tras hacerse con las riendas del partido, Giménez Gallo ha reforzado en el último año la implantación territorial y el trabajo de MC en barrios y diputaciones, "consolidando una propuesta que combina reivindicación municipalista, recuperación del casco histórico y nuevas dinámicas de desarrollo económico", señalan fuentes próximas al líder de MC, quienes detallan que tras consultar a diversas fuentes concluyen que es “el dirigente que más está creciendo en apoyo y estructura”.

Un gobierno nulo y las críticas de Barreiro

Este último movimiento tiene lugar en una de las peores semanas de Arroyo desde que ostenta el bastón de mando de Cartagena, que comenzó cuando el Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de Cartagena dio a conocer la sentencia que declara nulos los decretos firmados por Arroyo para asignar competencias y retribuciones a los concejales tránsfugas del PSOE, gracias a cuyos votos fue proclamada alcaldesa en 2021 y formó su primer gobierno municipal.

Aunque el fallo trascendió a principios de semana, sus efectos políticos han terminado de estallar este fin de semana, cuando distintos grupos municipales han señalado públicamente el impacto económico y la inseguridad jurídica que podría acarrear para las arcas del Consistorio, teniendo en cuenta que aunque el Ayuntamiento ha presentado un recurso, si los tribunales hacen firme la sentencia los decretos y las sanciones firmadas por los ediles expulsados quedarían invalidados, entre los que se incluyen las multas de tráfico, pues Juan Pedro Torralba era el encargado de rubricarlas como responsable de Seguridad Ciudadana.

El segundo terremoto político fueron las declaraciones de Pilar Barreiro, exalcaldesa y máxima referencia del PP cartagenero durante dos décadas, en los micrófonos de la SER, donde aseguró que “estos años han sido nefastos para Cartagena”. Unas palabras que han reabierto el debate interno sobre la gestión municipal del PP y que han tenido especial resonancia al mencionar la parálisis del casco histórico, que precisamente Barreiro peatonalizó.

El Gobierno de Arroyo afronta una de sus situaciones más delicadas, con críticas que por primera vez en meses llegan abiertamente de una figura histórica de su propio partido, pues fue la propia Barreiro quién recordó en la radio que ha sido la única alcaldesa que ha ganado todas las elecciones a las que ha concurrido. La combinación de un fallo judicial adverso, el cuestionamiento público de una figura emblemática del PP, que consiguió encadenar varias legislaturas gobernando en mayoría absoluta, y el trasvase de dirigentes hacia MC sitúan esta semana como un punto de inflexión en el tablero de la política cartagenera en el ecuador de la legislatura.