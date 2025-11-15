Movilidad
Cortes de tráfico este domingo en Cartagena por la celebración del Cross de la Artillería
Consulta las calles afectadas
E.P.
Cortes de tráfico este domingo, 16 de noviembre, en Cartagena por la celebración del Cross de la Artillería. Los cortes se producirán principalmente de 11.00 a 14.00 horas, aproximadamente. Policía Local de Cartagena reforzará el servicio para la prueba deportiva con un total de 20 agentes más los que presten servicio ordinario.
Las calles afectadas son el Paseo Alfonso XII, Cuesta del Batel, San diego, Serreta, Plaza López Pinto, Carlos III, Del Aire, Cañón, General Ordoñez, Muralla del Mar, Adarve de Artillería, Gisbert, Tolosa Latour, Avda. Pío XII, carretera Algameca, Puerta de Navantia y carretera del Faro de Navidad. También estará prohibido el estacionamiento de vehículos en la explanada del Faro de Navidad.
El acceso y salida a los aparcamientos privados ubicados en la zona centro se realizará de manera discrecional siempre que lo permitan las circunstancias del paso de los participantes en las pruebas deportivas por las calles del recorrido, atendiendo en todo caso a las instrucciones de los funcionarios de Policía Local.
Finalmente, el Paseo Alfonso XII del puerto, desde la rotonda de Plaza de La Isla hasta la intersección de calle Real con calle Plaza San Agustín, estará cerrado al tráfico desde las 7.00 horas. En los dos carriles de circulación dirección a Plaza de La Isla estará habilitado el doble sentido de circulación para permitir la entrada y salida al parking.
