Cartagena incorporará 43 agentes de Policía Local en 2026

El comisario jefe de la Policía Local de Cartagena, Pedro Moreno, afirmó durante el acto de celebración del patrón del cuerpo, San Leandro, que están inmersos en un proceso de selección de mandos para concretar toda la cadena de mando y "próximamente sacaremos 33 plazas, más cinco de movilidad y otras cinco que pertenecen a las plazas destinadas a militares".

La Policía Local cuenta en la actualidad con 311 agentes en activo.

Además, Moreno concretó en 37.720 el número de intervenciones realizadas por el cuerpo durante 2025, de las cuales, 12.236 fueron intervenciones informadas. El mando policial añadió que se instruyeron 538 diligencias y se detuvo a 226 personas a lo largo del año.

En el ámbito de la seguridad vial, el comisario jefe ha informado de 1.186 accidentes de tráfico atendidos por la Policía Local, 333 con heridos y 853 sin heridos. Además, se instruyeron diligencias por 206 delitos contra la seguridad vial y se desarrollaron 46 campañas específicas de seguridad vial con el objetivo de reducir la siniestralidad y reforzar la prevención en las calles del municipio.

Según el balance presentado, se llevaron a cabo 21 controles de alcoholemia y 11 de drogas, que se tradujeron en 111 denuncias por alcoholemia administrativa y 127 por consumo de drogas. El cuerpo realizó también 1.958 vigilancias preventivas en festejos y eventos para reforzar la seguridad en celebraciones, actividades deportivas y actos multitudinarios.

Formación continua

El jefe del cuerpo destacó el esfuerzo en formación continua, ya que durante el último año, los agentes han recibido cursos en primeros auxilios, atención a víctimas de violencia de género, reconstrucción de accidentes, absentismo escolar, actualización jurídico-penal, defensa personal, normativa marítima, operación de drones y trabajo con perros, entre otros contenidos, en colaboración con la Escuela de Seguridad Pública, el departamento de Formación del Ayuntamiento y distintos centros académicos.

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, señaló que en esta legislatura, además de duplicar la plantilla del grupo especial de seguridad ciudadana, la Policía Local ha incorporado una unidad acuática, una unidad de drones, la unidad canina y un equipo dedicado al seguimiento de redes sociales. Esta estructura hace que la Policía Local de Cartagena sea la primera de la región en disponer de medios en tierra, en el mar, en el aire y en el ciberespacio lo que permite a los agentes actuar en funciones de vigilancia, prevención y obtención de información operativa.

La regidora municipal destacó que ya hay nueve instalaciones policiales en el término municipal. La última en entrar en servicio ha sido el cuartel de Cuesta Blanca, que refuerza la presencia policial en la zona oeste, mientras que cuartel de Los Dolores, ahora en construcción, estará en servicio el próximo verano, según las previsiones municipales. El siguiente paso será la apertura de un cuartel en La Aljorra, en el antiguo colegio, que se convertirá en base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana.