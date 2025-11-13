Los vecinos de El Algar se ponen manos a la obra por una pista de atletismo

Quitar maleza, retirar las piedras de mayor tamaño y realizar las labores pertinentes, dentro de sus posibilidades, para adecuar un solar municipal como zona deportiva. Ese es el objetivo de los vecinos de El Algar, quienes hartos de promesas durante años se han puesto manos a la obra para intentar lograr un espacio útil para que los residentes de la zona puedan hacer deporte.

En concreto han convocado una reunión vecinal con la intención de empezar a dar los primeros pasos para construir una pista de atletismo. La quedada tendrá lugar este sábado a las diez de la mañana en el mencionado solar, que se ubica junto al instituto Pedro Peñalver.

Las asociaciones Trail Running El Algar y Por un Algar Vivo son las promotoras de la iniciativa, si bien cuentan con el respaldo del resto de entidades deportivas del pueblo que representan a unas 3.000 personas.

La pasada semana durante la Feria de Asociaciones de El Algar recogieron las firmas de los presidentes de dichas asociaciones y las presentarán ante el Ayuntamiento.

Los representantes vecinales explican que «ya hace unos años se presentó el proyecto de una pista de atletismo pero no se le hizo ni caso. Siempre se intenta hacer por conductos oficiales del Ayuntamiento solicitando pistas polideportivas, pero nunca se llega a más». Es por este motivo que tras años de reivindicaciones han decidido intentar mover a sus vecinos y pedir «lo que consideramos que tenemos derecho en el pueblo, vamos. No pedimos nada extraordinario». Además, añaden que El Algar es una de las diputaciones más grandes del término municipal.

Actualmente «no tenemos pistas municipales de pádel ni de tenis, no tenemos pistas de atletismo y no tenemos piscina. Solamente hay dos pabellones y son escolares», detallan.

Piden por tanto al Ayuntamiento que ese solar de propiedad municipal se convierta en una zona polideportiva, «donde haya una pista que si va tanto para fútbol sala como para cancha para baloncesto, una pista de pádel, otra pista destinada a jugar a tenis, y si puede ser, todo lo que es el perímetro de esa parcela una especie de pista de atletismo, donde puedan entrenar equipos de atletismo de la zona y la escuela de atletismo del pueblo».

«Tenemos ganas, si conseguimos limpiar un poco y que se empiece a utilizar, aunque no sea todo solar, una parte muy pequeña que sea transitable y que se pueda correr a lo largo del terreno y no tener que estar corriendo por la carretera, ya será todo un éxito», señalan ante la reunión del sábado en la que intentarán habilitar el espacio

La parcela, que actualmente es un solar al que los vecinos acuden a sacar a sus perros, tiene según sus estimaciones unos 20.000 metros cuadrados.