El Puerto de Cartagena continúa su transformación: remodelación del Paseo de la Marina y una nueva Terminal de Cruceros de 700 metros

La Autoridad Portuaria de Cartagena continúa su transformación para la integración puerto-ciudad. Durante el Consejo de Administración del Puerto, celebrado este jueves en su sede central, el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, anunció la nueva fase del proyecto de remodelación de la Fachada Marítima. En concreto se trata de la fase cuatro, en la cual se intervendrá en el paseo de la Marina.

Esta intervención se centrará en el entorno de la Terminal de Cruceros, la principal puerta de entrada del turismo internacional a Cartagena, que ya alcanza los 250.000 visitantes anuales por mar.

El objetivo es transformar el área en un espacio público atractivo, accesible y ordenado, que actúe como carta de presentación para los cruceristas y como lugar de estancia y disfrute para los ciudadanos.

Hernández señaló que "estamos diseñando una entrada marítima acogedora, moderna y sostenible, que represente la mejor imagen de Cartagena al mundo y que, al mismo tiempo, devuelva este espacio a la ciudadanía", y añadió que "seguimos avanzando de la mano del Ayuntamiento en una estrategia compartida para que el puerto sea un lugar vivo, integrado y protagonista de la identidad de la ciudad".

Actualmente, el Paseo de la Marina presenta un espacio sin sombras ni zonas de descanso, funcionando como una zona de paso y dificultando, además, la visión hacia la Muralla de Carlos III. El proyecto resolverá estos problemas mediante una profunda reordenación del espacio, que incluye una rebaja del nivel del pavimento para recuperar la cota cero original y mejorar la visibilidad de la Muralla desde la Terminal de Cruceros 'Juan Sebastián Elcano'.

Además, se instalará un nuevo edificio de uso comercial y de servicios, con 1.235 m² construidos, que funcionará como galería cubierta y punto de información turística, comercial y cultural para los visitantes. Este edificio incluirá cinco locales, aseo accesible, salas técnicas y un Centro de Interpretación del Puerto de Cartagena en su espacio principal.

El edificio y las pérgolas tendrán una forma curva para representar las olas, según detalló el presidente de la APC.

El entorno contará con cubiertas ajardinada y volada, concebida como lámina orgánica, para generar sombra y confort climático, ejecutada en hormigón visto con acabados vegetales, dando continuidad paisajística al paseo del muelle Alfonso XII, con pérgolas ligeras y vegetación trepadora como jazmín estrellado y buganvilla blanca, jardineras, una lámina de agua lineal, que representa al puerto, como elemento compositivo y una fuente con chorros.

Por otro lado, se habilitará una senda de corredores peatonales, ciclistas y para patinetes.

El presupuesto de las obras asciende a 7.255.674,59 euros y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses. Está previsto que salga a licitación entre de finales de este año y principios de 2026.

Por otro lado, el presidente anunció que la semana que viene saldrá a licitación el proyecto de redacción y dirección de obra de la nueva Terminal de Pasajeros, "una infraestructura clave para atender el crecimiento del tráfico de cruceros y mejorar la experiencia de los visitantes".

También se construirá un mirador junto al Real Club de Regatas.

3.000 pasajeros por hora

El proyecto contempla la construcción de una terminal de hasta 700 m², diseñada para garantizar un flujo eficiente, seguro y accesible de pasajeros, con capacidad para 3.000 pasajeros por hora en desembarque y 2.000 en embarque.

Además, incluye la reordenación del muelle Juan Sebastián Elcano, con nuevas zonas de estacionamiento, instalación del sistema Onshore Power Supply (OPS) para el suministro eléctrico a buques, y una integración paisajística y urbana que permitirá mantener el uso público del muelle cuando no haya cruceros.

En los últimos años, Cartagena ha consolidado su posición como destino preferente para las principales navieras, con un incremento constante en el número de escalas y pasajeros. Por ello, el objetivo es modernizar las infraestructuras portuarias, mejorar la experiencia de los visitantes y potenciar la competitividad turística y económica de la ciudad.

"Cartagena es hoy un referente en el turismo de cruceros, y esta terminal nos permitirá dar un salto cualitativo en la atención a los pasajeros, reforzando además la integración puerto-ciudad y el uso ciudadano del muelle", comentó Hernández.

El presidente de la APC explicó que "va a ser un año de récord, y tanto los operadores, aduanas, y la Guardia Civil, nos están pidiendo unas mejores instalaciones para poder acometer todo ese gran tráfico que de manera puntual pasa por ahí".