La Mesa de Contratación estudia las propuestas de construcción del pabellón para visitantes del Anfiteatro Romano de Cartagena

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena acordó este miércoles ampliar el informe técnico sobre las ofertas presentadas para adjudicar el contrato de construcción de un pabellón provisional de acceso al Anfiteatro Romano antes de adoptar una decisión definitiva.

La infraestructura, diseñada por los arquitectos Andrés Cánovas y Nicolás Maruri, se ubicará en el espacio abierto frente al anfiteatro de autopsias para resolver el control de accesos. Se trata de un pabellón ligero, cuya cota no sobrepasa la base de piedra del anfiteatro de autopsias para evitar así interferencias visuales con los edificios colindantes, todos ellos de importancia singular en el contexto urbano de Cartagena.

El pabellón está concebido como una estructura desmontable, construida principalmente con paneles hidrófugos, madera y elementos metálicos. Esto facilitará su desmantelamiento una vez concluidas todas las fases del proyecto general del Anfiteatro y la Plaza de Toros. Y contará con instalaciones adaptadas, como un aseo accesible, área de venta y almacenamiento, y espacios ajardinados.

La obra salió a licitación con un presupuesto base sin impuestos de 308.823,25 euros.