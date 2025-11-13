Los empresarios de Los Camachos piden el cese de la directora general del Sepes

La Asociación de Empresarios de Los Camachos va a solicitar al Ministerio de Fomento el cese de la directora general del Sepes, Leire Iglesias, y de todo su equipo, «ante el continuo ninguneo de la Administración Central hacia la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena con respecto a las necesidades del Polígono Industrial».

El Presidente de los Empresarios de Los Camachos, Antonio Betancor, afirma que «no dan la talla. A raíz de su incompetencia están paralizando el desarrollo del mayor Polígono Industrial de la Región de Murcia, dado que Los Camachos tiene una extensión de seis millones doscientos mil metros cuadrados. Están frenando a la Región y a la Comarca de Cartagena».

El colectivo empresarial denuncia que el Sepes no autoriza la venta a la Comunidad Autónoma, al precio ya pactado, del millón de metros para la ejecución de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Tampoco quieren que la Comunidad declare a este proyecto ‘Actuación de Interés Regional’. Asimismo, sigue sin haber noticias de la conexión con la vía férrea, imprescindible para la intermodalidad que necesita el Polígono Industrial.