Vivienda, familia y eliminar las ayudas a la inmigración, prioridades de Vox en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha comenzado el proceso de aprobación del presupuesto municipal con el objetivo de sacarlo adelante antes de que termine el año. Tras haber esperado a que el Gobierno de España presentase los suyos para conocer las transferencias previstas a los ayuntamientos, el gobierno ha optado por impulsar la tramitación de los que serán los terceros presupuestos municipales de la legislatura, para continuar avanzando en el desarrollo del programa de gobierno local.

Arroyo subrayó que la aprobación de los presupuestos es esencial para mantener la acción de gobierno y seguirán centradas en cumplir al cien por cien el programa de gobierno pactado para esta legislatura. «Las prioridades van a seguir siendo ejecutar el cien por cien de nuestro programa de gobierno. Actualmente, estamos en torno al 60% de cumplimiento, con un 30% de objetivos en ejecución y un 10% pendiente», detalló la regidora municipal.

La primera edil recordó las iniciativas fiscales y sociales ya aprobadas este año con el objetivo de favorecer a familias, autónomos e inversores. «Ya aprobamos las ordenanzas fiscales con la congelación del IBI, incentivos para la creación de empleo y la atracción de inversiones –bonificaciones para autónomos y tasa cero para nuevos negocios–, además de medidas sociales como la gratuidad de las escuelas infantiles», enumeró Arroyo.

En los últimos meses, las concejalías han trabajado con el Área de Hacienda para ajustar sus previsiones de gasto a los compromisos del programa de gobierno. Todas las áreas han elaborado ya borradores presupuestarios alineados con los objetivos marcados por el gobierno.

Tras las instrucciones de Arroyo, se está ultimando el cierre de estos borradores para conformar el documento final del proyecto de presupuestos municipales. Está previsto que dicha propuesta sea elevada a la Junta de Gobierno Local en las próximas semanas, al igual que los presupuestos de los organismos municipales, con el fin de remitirlos al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación en el mes de diciembre.

Según señalan Arroyo, que un ayuntamiento elabore su presupuesto sin conocer los Presupuestos Generales del Estado reduce la certeza sobre las transferencias del Estado, complica la estimación de ingresos y obliga a adoptar escenarios alternativos; además, dificulta ajustar el gasto y cumplir con los límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, el gobierno municipal llevará al Pleno de este mes de noviembre una propuesta para instar al Ejecutivo central a reconsiderar la decisión de repercutir en los ciudadanos el incremento del 17% en la tasa de recogida y tratamiento de residuos. De prosperar esta iniciativa, Cartagena evitaría trasladar a sus vecinos ese aumento de coste en un servicio básico.

Para aprobar las cuentas del próximo año 2026 el ejecutivo local tiene que tener 14 votos a favor, por lo que solo son necesarios los votos de los dos partidos del gobierno, PP y Vox.

Ayudas a la maternidad

Aún así para garantizarse el apoyo de los de Abascal, la alcadesa ha empezar a negociar con su líder local, Gonzalo López Pretel, sus puntos clave para que salgan adelante las cuentas.

«Nosotros seguimos cumpliendo el acuerdo de gobernabilidad y de estabilidad que firmamos en noviembre del 2023, seguir profundizando en ese acuerdo y que, básicamente, repetir para este mismo año el no colaborar con la inmigración ilegal en ninguno de sus facetas, no hacemos ninguna subvención ni firmamos ningún convenio ni hacemos nada con dinero público que entendamos que colabora con la inmigración ilegal ni con el efecto llamada que eso provoca», señaló López Pretel.

Asimismo, destacó que «seguimos apostando por el buen trato fiscal y de ayudas para las familias y para las ayudas también a la maternidad. Este año también queremos apostar muy fuerte con la política de vivienda pública que es uno de los problemas más importantes de la sociedad ahora mismo y queremos profundizar en la oficina de vivienda tanto en la construcción y promoción de vivienda pública como que los promotores puedan hacer nuevas casas».

También, resaltó que «no colaboramos con ningún colectivo o chiringuito ideológico». Si bien lo fundamental a su entender es que es un pacto «por la estabilidad y el buen gobierno».

La negociación de los presupuestos comienza a los pocos días de conocer la sentencia que declara nulos los nombramientos de los concejales expulsados del PSOE durante el primer gobierno de Arroyo, aunque pueda parecer casualidad « nos sentamos a cerrar los presupuestos en la fecha que toca para que estén para principios del año. Respecto a la sentencia tenemos claro, primero, que es algo que se refiere a un pacto del año 2019 que todavía tiene recorrido jurídico y que esperemos a ver qué es lo que dice la justicia en todas las instancias».