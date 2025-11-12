Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena

Los Nietos renovará una plaza junto a la Lengua de la Vaca, conocida por los habitantes como plaza del Rocío, gracias a una inversión municipal de cerca de 70.000 euros.

El concejal de Litoral y del distrito 7, Gonzalo López Pretel, avanza a los vecinos que atendiendo sus sugerencias se renovará el parque infantil, instalarán mesas de picnic, bancos, una zona de sombra, así como un espacio de máquinas para ejercicios biosaludables, entre otras mejoras.

El edil comenta que la intención del Consistorio es poner en valor esta zona para que sea un punto de encuentro para los residentes del Mar Menor. Además, apunta la posibilidad de licitar en un futuro la apertura de un chiringuito o quiosco, con el fin de ofrecer servicio de café o refrigerio.

La plaza que va a ser mejorada por el Ayuntamiento de Cartagena se encuentra entre las calles Estrella, Boliche, Salmonete y Carrasquillas. "Hay una población permanente todo el año en Los Nietos, que tenemos que atender. Y esta plaza es un entorno privilegiado para disfrutar del buen clima y el sol que hay aquí, incluso en invierno. Buscamos consolidar la población en el Mar Menor, y que viva a gusto y cómoda aquí", concluye López Pretel.

Por su parte, dos de los vecinos de la zona, Daniel Pisa y Paloma López, agradecen la predisposición del Ayuntamiento por atender sus propuestas. "Vemos que hay un compromiso firme por la zona, con un proyecto ya presentado que nos ha enseñado el concejal, que se va a hacer. Y eso es de agradecer", comenta Daniel. Mientras que Paloma señala que "es una mejora fenomenal para Los Nietos, que va a dar vida a la plaza y a revalorizar las viviendas de esta zona del Mar Menor".