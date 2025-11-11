Estudian crear una residencia de estudiantes en el Monte Sacro de Cartagena

El Ayuntamiento y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) reforzarán la colaboración institucional para impulsar proyectos estratégicos con el objetivo de aumentar significativamente las plazas de alojamiento para estudiantes y transformar el Campus de Alfonso XIII para integrarlo como un gran espacio verde en la trama urbana de la ciudad.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, han establecido durante un encuentro de trabajo una hoja de ruta común, centrada en la expansión de la oferta de residencias universitarias, «hemos recordado al rector el trabajo que estamos haciendo para que nuestros universitarios tengan más opciones de alojamiento digno en Cartagena», afirmó Arroyo, quien recordó que «se han adjudicado las obras de la residencia de la calle Caballero, que contará con 30 plazas, y se ha otorgado una licencia para otra iniciativa privada en la Plaza de la Merced, con capacidad para 97 habitaciones, a las que se suman las 220 plazas que se están ejecutando en Santa Lucía».

La regidora municipal anunció que el Consistorio trabaja en la posibilidad de destinar una de las parcelas de equipamiento del Monte Sacro a una nueva residencia universitaria, dado que los sondeos arqueológicos realizados en la zona confirman la viabilidad del proyecto.

En cuanto a la integración del Campus de Alfonso XIII, el proyecto de la UPCT contempla eliminar barreras y renaturalizar el recinto. Kessler ha mostrado su «interés y cariño» por el Campus, que será objeto de una rehabilitación energética en su edificio central y una transformación urbana. «Nuestro objetivo es conseguir un estado permeable de nuestro campus con la ciudad, de manera que haya tránsito de manera natural, transformándolo en un parque con posibilidades de tránsito y de actividades», explicó.