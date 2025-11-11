Una decena de migrantes llega en patera a Cabo de Palos y lo celebra con jolgorio y selfis en la bocana

Una decena de migrantes llegó en patera a Cabo de Palos, en Cartagena, y lo celebró con jolgorio y selfis, según explicaron testigos.

La arribada se produjo este martes, sobre las seis de la tarde. El ruido del motor alarmó a los residentes de la zona, que se asomaron a las ventanas y vieron la escena, en la bocana de Cabo de Palos.

Un vecino captó unas imágenes de los varones ya en tierra, contentos, mientras el que presumiblemente es el patrón de la barcaza hacía sonar el motor para marcharse.

La embarcación finalmente se dio la vuelta, subrayan los testigos. En el vídeo no se aprecia que haya agentes de la Guardia Civil o la Policía Nacional cerca, por lo que no se descarta que los recién llegados, jóvenes en su mayoría, no hayan sido interceptados.

Cabe recordar que, dado que no han cometido delito alguno (solo han entrado en España de forma irregular, lo que sería una falta administrativa), a las 72 horas de llegar los migrantes pueden quedar libres. Entonces se les ofrece formar parte del programa de acogida del Ministerio de Migraciones, algo que muchos declinan, por lo que se les pierde la pista.