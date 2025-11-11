Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena

Cartageneros, turistas y visitantes podrán disfrutar esta Navidad de cuatro mercadillos en los que pasear y poder hacer compras. En concreto estarán ubicados dos de ellos en las inmediaciones de la Alameda de San Antón, en la plaza Juan XXIII y en la explanada del Puerto.

El mercadillo organizado por la Autoridad Portuaria estará en funcionamiento desde mediados de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. El recinto navideño tendrá un mercado gastronómico que incluirá el área para food trucks y, en su caso, casetas de madera de estilo navideño, con mesas y sillas. Asimismo, habrá una zona infantil con un espacio para actividades y talleres dirigidos a niños y familias; y un escenario para espectáculos musicales y representaciones.

El espacio gastronómico estará integrado por entre 10 y 30 food trucks o casetas de madera.

Por su parte, la concejalía de Cultura está organizando un mercadillo de productos típicos de Navidad y artículos de artesanía, en el que participarán entre otros la Asociación Belenista.

También está previsto que se monte el tradicional mercadillo de complementos que se ubica en la Alameda de San Antón. El Corte Inglés también montará uno en la parte exterior de sus instalaciones.

Alumbrado navideño

La empresa Elecfes Iluminación ya ha comenzado el montaje del alumbrado navideño. El importe del contrato sin impuestos es de 742.500 euros, ligeramente superior al invertido el pasado año.

Como ya viene siendo tradición se colocarán elementos volumétricos iluminados en diferentes puntos del municipio, tales como árboles de navidad, campanas, bolas y regalos.

Una de las principales novedades de este año es que en el paseo de Héroes de Cavite se ubicarán tres camellos y reyes magos, de unos 8,50 metros de alto por 6,50 metros de ancho.

Asimismo, en la Plaza del Ayuntamiento se ubicará una estrella fugaz multipuntas de seis metros de diámetro, si bien en conjunto con la cola alcanzará los 13 metros de lineales de longitud.

En plaza Juan XXIII se instalará una corona de Rey Mago 3D de entre 4 y 5 metros de altura y árboles con guirnalda en la zona de los quioscos de venta de flor a razón de 8 brazos por árbol.

También se forrará el tronco y ramas principales del árbol situado junto a la fuente y en los árboles más próximos a Calle Ronda habrá luminarias efecto rayo repartidas a diferentes alturas.

En la Alameda de San Antón se instalarán arcos decorativos a lo largo de los dos sentidos de circulación desde Plaza de España hasta monumento del Escudo de Cartagena.