Cartagena comienza a preparar los presupuestos de 2026

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha comenzado el proceso de aprobación del presupuesto municipal con el objetivo de sacarlo adelante antes de que termine el año. Tras haber esperado a que el Gobierno de España presentase los suyos para conocer las transferencias previstas a los ayuntamientos, el gobierno ha optado por impulsar la tramitación de los que serán los terceros presupuestos municipales de la legislatura, para continuar avanzando en el desarrollo del programa de gobierno local.

Arroyo subrayó que la aprobación de los presupuestos es esencial para mantener la acción de gobierno y seguirán centradas en cumplir al cien por cien el programa de gobierno pactado para esta legislatura. “Las prioridades van a seguir siendo ejecutar el cien por cien de nuestro programa de gobierno. Actualmente, estamos en torno al 60% de cumplimiento, con un 30% de objetivos en ejecución y un 10% pendiente”, detalló la regidora municipal.

La primera edil recordó las iniciativas fiscales y sociales ya aprobadas este año con el objetivo de favorecer a familias, autónomos e inversores. “Ya aprobamos las ordenanzas fiscales con la congelación del IBI, incentivos para la creación de empleo y la atracción de inversiones –bonificaciones para autónomos y tasa cero para nuevos negocios–, además de medidas sociales como la gratuidad de las escuelas infantiles”, enumeró Arroyo.

En los últimos meses, las concejalías han trabajado con el Área de Hacienda para ajustar sus previsiones de gasto a los compromisos del programa de gobierno. Todas las áreas han elaborado ya borradores presupuestarios alineados con los objetivos marcados por el gobierno.

Tras las instrucciones de Arroyo, se está ultimando el cierre de estos borradores para conformar el documento final del proyecto de presupuestos municipales. Está previsto que dicha propuesta sea elevada a la Junta de Gobierno Local en las próximas semanas, al igual que los presupuestos de los organismos municipales, con el fin de remitirlos al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación en el mes de diciembre.

Según señalan Arroyo, que un ayuntamiento elabore su presupuesto sin conocer los Presupuestos Generales del Estado reduce la certeza sobre las transferencias del Estado, complica la estimación de ingresos y obliga a adoptar escenarios alternativos; además, dificulta ajustar el gasto y cumplir con los límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.