Arranca el carril bici que unirá el centro de Cartagena y el Espacio Algameca

Cada vez más personas utilizan la bicileta para moverse por Cartagena como una alternativa al coche, por este motivo desde hace unos años el Ayuntamiento está desarrollando una red de carriles bici para que utilizar este medio de transporte sea viable y seguro por la ciudad.

Este lunes han comenzado las demoliciones para la conexión del carril bici entre el Espacio Algameca y la calle Real, una actuación clave dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento, que permitirá eliminar uno de los tramos discontinuos de la red ciclista municipal.

Las obras afectarán a la zona de acera peatonal que va desde Avenida Pío XII a partir del Puente de Quitapellejos, hasta la intersección de calle Real con Tolosa Latour sentido a Paseo Alfonso XII.

Los trabajos, que ya han comenzado a ejecutarse, consisten en vallar, balizar y señalizar la zona de obra para garantizar la seguridad de ciclistas, peatones y vehículos, así como en el corte y demolición del pavimento existente en aceras y calzadas de los tramos afectados.

Asimismo, se ha habilitado un paso alternativo para peatones y ciclistas en la zona en la que se están desarrollando las obras para la construcción del carril bici.

Posteriormente, se ejecutará un nuevo tramo bidireccional de aproximadamente 200 metros de longitud, que conectará los carriles bici de Calle Real y Espacio Algameca, dotando de continuidad al itinerario ciclista entre el entorno del Arsenal, el puerto y el centro de la ciudad.

El nuevo trazado contará con una anchura de 2,3 metros, nivelada a la cota de la acera existente para facilitar la integración con el entorno peatonal y garantizar la accesibilidad universal.

Durante las obras, y con el fin de minimizar molestias a los ciudadanos, no se trabajará en la calzada entre las 13:30 horas y la finalización de la salida de tráfico de Navantia y del Arsenal Militar, puesto que durante esos momentos se suele congestionar el tráfico, a pie y rodado, en la zona.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses, con finalización antes de que concluya el año. El tráfico rodado no se verá afectado salvo momentos puntuales en los que la maquinaria de obra tenga que invadir la calzada.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Audeca S.L.U. por un importe de 111.623,98 euros.

Esta obra viene a eliminar una de las discontinuidades de la red de carriles bici, dando cumplimiento a uno de los compromisos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cartagena y a los acuerdos alcanzados con los colectivos que forman parte de la Mesa de Movilidad.

El proyecto se ha desarrollado en cooperación con la Asociación de Vecinos del Barrio de la Concepción, con quienes se ha trabajado para mejorar la conexión entre Espacio Algameca, el puerto y el centro de Cartagena, reforzando la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos en bicicleta y fomentando una movilidad más sostenible y conectada, según destacaron fuentes municipales sobre el proyecto.

Esta actuación está financiada parcialmente con fondos europeos y supone un nuevo avance en el desarrollo de la red ciclista del municipio, fomentando la movilidad activa y sostenible, y consolidando a Cartagena como una ciudad comprometida con la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos.