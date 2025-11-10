MC Cartagena registra una petición para conocer los decretos firmados por los ediles expulsados del PSOE

MC Cartagena solicita formalmente por registro la relación completa de decretos y actos administrativos firmados por los concejales expulsados del PSOE durante el periodo en que ocuparon cargos y competencias sin poder hacerlo, según la reciente Sentencia 129/2025 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena. El concejal de MC, Juan José López Escolar, explica que buscan "poner negro sobre blanco en cuanto a la magnitud del fraude político y administrativo que Noelia Arroyo impuso en el Ayuntamiento de Cartagena".

"Queremos saber cuántos decretos firmaron, qué decisiones adoptaron y cuántos cartageneros se vieron afectados por actos de gobierno que ahora se sabe que carecían de legitimidad", señala. "Cada decreto firmado por los tránsfugas es una huella del fraude con el que Arroyo compró su Alcaldía", añade.

La sentencia judicial declara nulos los decretos por los que la alcaldesa concedió competencias y retribuciones a los seis concejales tránsfugas, al considerar que vulneraban el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prohíbe otorgar cargos o ventajas económicas a ediles que abandonen el grupo político por el que fueron elegidos.

Depurar responsabilidades

Para el edil, el paso siguiente debe ser depurar responsabilidades políticas y administrativas: "Noelia Arroyo convirtió en rutina la ilegalidad y ahora debemos conocer el alcance real de esa corrupción institucionalizada que la justicia ha empezado a desenmascarar".

El concejal de MC ha recordado que el Ayuntamiento podría enfrentarse a la nulidad de todos los actos firmados por quienes nunca debieron tener dichas competencias, y ha exigido transparencia total y acceso inmediato a la documentación solicitada.

"Si Arroyo y su equipo no tienen nada que ocultar, no deberían tener problema en entregar todos los decretos firmados por sus socios tránsfugas; pero si lo esconden, será porque saben que cada firma revela una nueva ilegalidad", concluye López Escolar.