Galletas cocinadas con hornos solares en Cartagena

Casi un centenar de estudiantes participan en una iniciativa de divulgación científica para favorecer la inclusión y la equidad en el acceso al conocimiento científico de la UPCT

Galletas cocinándose en el horno solar / UPCT

Sesenta estudiantes de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos Patronato del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Mar, así como alumnos de Secundaria del IES Santa Lucía y usuarios de la asociación Rascasa de Cartagena han participado este lunes en una iniciativa de divulgación científica para favorecer la inclusión y la equidad en el acceso al conocimiento científico.

La acción ‘Ciencia para tod@s’ ha consistido en el desarrollo de un taller de hornos solares, otro denominado Slime y una visita al espacio de la asociación UPCT Makers donde estudiantes de la UPCT crean diferentes artilugios tecnológicos, como un dron submarino.

“Gracias a la colaboración activa de todas las instituciones implicadas, esta acción ha podido materializarse con una acogida excepcional”, señalaron los coordinadores de la iniciativa, Ruth Herrero y Alberto García. Ambos destacaron la implicación del alumnado participante y el potencial de la ciencia como herramienta de inspiración, aprendizaje activo y fomento de la participación social, especialmente en contextos donde este tipo de oportunidades pueden marcar una diferencia significativa.

La acción forma parte del Programa de Actividades 2025/2026 de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

