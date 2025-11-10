El Defensor del Pueblo asume la falta de accesibilidad en los trenes de las estaciones de Cartagena, pero cierra el expediente

Unos trenes con más de cuatro décadas de antigüedad y sin accesibilidad. Así ha descrito el Defensor del Pueblo los trenes de la estación de Cartagena. Hace unos meses las redes sociales estallaron ante un vídeo de un usuario que para viajar a Madrid tuvo que ser subido al vagón por sus propios acompañantes.

Esta semana Renfe ha respondido a una queja de este viajero formulada ante el Defensor del Pueblo reconociendo que los trenes que prestan servicio entre Cartagena y Murcia tienen 44 años de antigüedad, son diésel y no accesibles. En su propio informe, la empresa pública admite que no prevé adaptarlos ni sustituirlos hasta que se construya una nueva doble vía electrificada, una obra de horizonte incierto que ni siquiera tiene calendario, según el documento de respuesta al que ha tenido acceso esta redacción.

El Defensor del Pueblo ha optado por cerrar el expediente, limitándose a describir la situación que vivien los usuarios, la explicación y darla por concluida.

Concretamente, el departamento de Ángel Gabilondo afirma que adicionalmente, en la línea Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena se utiliza material de la Serie 599 que es accesible.

En lo que respecta a los vehículos Talgo VI de Servicios Comerciales, se detalla que son accesibles y llevan 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida, si bien donde no hay accesibilidad es en las estaciones de Cartagena, Torre Pacheco y Balsicas, por lo que se presta en ellas el servicio de ayuda Acerca de Adif.

«En Cartagena ni el Defensor del Pueblo hace caso a las personas con movilidad reducida. Su papel no puede ser redactar un informe de resignación institucional. ¿Para qué sirve una institución que constata la discriminación y la archiva?», lamentó el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, quien conoce la situación del viajero de primera mano, pues el afectado es vocal de su formación en la Junta Municipal de Canteras.

A su juicio, la respuesta de Renfe confirma lo que MC viene denunciando desde hace años: que Cartagena viaja en trenes del siglo pasado y en estaciones sin accesibilidad, una realidad que retrata el abandono del municipio por parte del Estado.

«Esto ocurre en una ciudad que ha sido fin de trayecto desde el siglo XIX, que llegó a tener en los años 90 la quinta línea más rentable de Renfe, la de Cartagena a Madrid, y que hoy está literalmente aislada, tanto en mercancías como en pasajeros», recordó Giménez Gallo.

Desde MC subrayan que esta situación no es casual, sino consecuencia directa de un modelo ferroviario impuesto por los gobiernos autonómicos y nacionales que han priorizado la llegada del AVE a Murcia y, ahora, a Lorca, mientras Cartagena pierde trenes, inversiones y derechos.

«Renfe reconoce la obsolescencia; el Defensor del Pueblo la certifica, y los responsables políticos la consienten. Por eso seguimos exigiendo fechas, obras y respeto. Cartagena no pide privilegios, pide justicia», concluyó el portavoz municipal.