Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena

La Ciudad de la Justicia de Cartagena es uno de esos proyectos de los cuales se lleva hablando muchos años pero no terminan de materializarse. Si bien, ahora el Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia trabajan para impulsar su ejecución y que se convierta en una realidad.

La alcaldesa de Cartagena, la popular Noelia Arroyo, se ha puesto en contacto con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, para solicitarle su intervención para agilizar el último trámite necesario para formalizar la entrega, después de que la cesión de la parcela municipal de Santa Lucía, en las condiciones solicitadas por el Ministerio, fuera aprobada por la Junta de Gobierno local en septiembre de 2024, hace más de un año.

Y es que más de un año después solo queda un trámite para que el terreno sea formalmente del Estado, en concreto se trata del informe de la Dirección General de Carreteras sobre los accesos.

La alcaldesa envió una carta a Olmedo para que intervenga ante el departamento que dirige Puente

Arroyo ha pedido a Olmedo que intervenga para que Carreteras informe cuando antes de la propuesta municipal de accesos a la parcela. En el proyecto elaborado por el Consistorio se elimina el acceso paralelo a la carretera CT-33, que es de propiedad estatal, y se mantiene la entrada y salida desde la glorieta existente.

En su misiva la regidora municipal recuerda al secretario de Estado de Justicia que el Ayuntamiento ya elaboró el proyecto de urbanización, por lo que las obras podrán tramitarse en cuanto se emita el informe.

Hace unos días, Olmedo respondió a la primera edil, para en primer lugar agradecer el firme compromiso que el Ayuntamiento ha demostrado durante todos estos años con el proyecto de la Ciudad de la Justicia, uno de los proyectos estratégicos del municipio.

En su respuesta a Arroyo, el secretario de Estado de Justicia señala que desde su Ministerio están de acuerdo con el Ayuntamiento en la importancia de esta actuación, largamente esperada por los ciudadanos y necesaria para dotar a Cartagena de unas infraestructuras judiciales modernas y adecuadas.

Por estos motivos, Olmedo le traslada a Arroyo la total disposición estatal a colaborar en todo lo necesario para que la cesión de la parcela municipal de Santa Lucía pueda formalizarse a la mayor brevedad posible tras finalizar el último trámite a cargo de la Dirección General de Carreteras.

El responsable ministerial ha informado a la alcaldesa de que el Ministerio se ha puesto en contacto con el organismo para llevar a cabo las gestiones necesarias, con el fin de agilizar su resolución.

Olmedo detalla que una vez que se haya formalizado la cesión de la parcela y esta ya sea propiedad estatal, se podrá avanzar sin más demoras en la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra para hacer realidad la Ciudad de la Justicia de Cartagena.

Asimismo, desde el Ministerio reiteran su compromiso con este proyecto estratégico para Cartagena y agradecen la colaboración institucional que lo está haciendo posible.

La futura Ciudad de la Justicia se construirá en un terreno de 25.000 metros cuadrados, segregada de una mayor a la que inicialmente el Ministerio había dado el visto bueno, pero que, posteriormente, consideró que debería segregarse y aceptar solo la extensión que fuera a utilizar para la construcción de la infraestructura prevista.

El Ayuntamiento inició un proceso de segregación que culminó en septiembre del año 2024 con la autorización de la Junta de Gobierno para que el Ayuntamiento ceda los terrenos, ubicados en el barrio de Santa Lucía, frente al complejo hospitalario y colindantes con el Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) ‘Hespérides’.

En ese momento, Arroyo ya remarcó que Cartagena tiene que disponer cuanto antes de la Ciudad de la Justicia «que concentre los órganos, tribunales y juzgados dispersos por la ciudad». Además, destacó la idónea ubicación de la parcela, de fácil acceso y bien comunicada con cualquier punto, ya que a escasos metros está la conexión con la autovía.

En 2022, la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que está previsto destinar unos 40 millones de euros y que el proyecto tendría distintas fases. Además, en su visita a la ciudad portuaria detalló que las infraestructuras dispondrán de un gran aparcamiento en superficie y del proyecto del Bosque de la Justicia, que permitirá la plantación de un conjunto de árboles y plantas que contribuirán a minimizar la huella de carbono y compensar las emisiones de CO2.