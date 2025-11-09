Arranca la obra de remodelación de la Plaza Virgen Niña en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado la obra de remodelación integral de la Plaza Virgen Niña, situada en la calle Montevideo de Barrio Peral, una actuación de regeneración urbana que tiene como principal objetivo mejorar la calidad del espacio público y aumentar la seguridad de los residentes.

La necesidad de esta intervención surge del deterioro del pavimento, causado principalmente por el levantamiento provocado por las raíces del arbolado existente: «Se trata de una actuación que responde a las demandas de los vecinos de Barrio Peral, tras un encuentro para conocer sus inquietudes y necesidades», según explicó la concejala de Distrito, Cristina Mora.

Además de la renovación completa del pavimento, para eliminar desperfectos y asegurar la accesibilidad, los trabajos consistirán en la sustitución del arbolado actual por especies más adecuadas que no afecten a la estructura de la plaza. «No es solo una obra de mejora; es una inversión directa en la calidad de vida de quienes residen aquí, para que cuenten con un entorno más agradable y funcional», afirmó la concejala.

El presupuesto supera los 47.000 euros, contará con un plazo de ejecución de 60 días, y supondrá también la instalación de un paso de peatones debidamente señalizado para mayor seguridad vial, un camino para personas con discapacidad visual y una isla ecológica con nuevos contenedores de residuos urbanos.