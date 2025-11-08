El PSOE asegura que "vamos a volver a insistir en la creación de la Comarca del Campo de Cartagena"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, ha asegurado que el Partido Socialista va a "insistir para que se lleve a cabo el necesario proceso de comarcalización en la Región de Murcia y, en concreto, para se cree la Comarca del Campo de Cartagena porque es fundamental para el desarrollo de los municipios", indican desde el PSOE en una nota.

“PP y Vox votaron en contra de la Ley de Comarcalización, pero fue un gran error. El PSOE presentará nuevas iniciativas para que se inicie el proceso de comarcalización en nuestra Región porque son un elemento vertebrador y la única fórmula para poner fin al centralismo del Gobierno de Fernando López Miras”, remarcó Torres.

El portavoz socialista hizo estas declaraciones en las jornadas 'Echando raíces', que celebran las Juventudes Socialistas de España y las de Castilla León este fin de semana en Miranda de Duero, en las que participó como ponente.

Torres subrayó que Cartagena y otros municipios de la Región están infrafinanciados y que "la gestión centralista que el PP está realizando lastra el desarrollo de nuestra Región", apuntam desde el partido.

"Poniendo el ejemplo más sencillo y claro. Cartagena asume cada año más de 14 millones de euros en competencias impropias y además en Cartagena no se invierte la cantidad que le correspondería del dinero que el Estado otorga a la Comunidad Autónoma del sistema de financiación provincial, del que por población y extensión territorial nos corresponderían más de 48 millones de euros solo a Cartagena", aseveró.

En este sentido, dijo que "solo con estos dos conceptos, estamos perdiendo cada año 62 millones de euros, a los que habría que sumar lo que le debería corresponder al resto de municipios de la comarca, y eso nos permitirían hacer muchas cosas para mejorar la vida de nuestros vecinos”, precisó Torres.

A su juicio, "el campo de Cartagena es el principal motor de la Región porque tenemos uno de los principales focos industriales, el puerto, la mayor riqueza turística, tanto natural como patrimonial, y un largo etcétera. Pero, a pesar de eso, el Gobierno regional del PP sigue lastrando el desarrollo de la Comarca por su falta de inversiones y visión de cómo desarrollar toda nuestra potencia. Eso es algo que no podemos consentir y vamos a trabajar para que deje de ser así".