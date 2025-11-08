Hansa comienza a impermeabilizar la iglesia de San Ginés

El monasterio de San Ginés de la Jara, construido por la Orden Franciscana en el siglo XVI bajo el patronazgo del marquesado de los Vélez, es uno de los emblemas del municipio, pues acogía al Patrón de Cartagena y a la vez uno de los que en peor estado de conservación ha permanecido durante años hasta que Hansa Urbana, propietaria del conjunto histórico, comenzó a frenar su deterioro tras un convenio con el Ayuntamiento.

Dichos trabajos ejecutados por Hansa aunque aún no han finalizado, sí que han recuperado buena parte del monasterio. Estas mejoras sin embargo todavía no han podido ser disfrutadas por los ciudadanos porque no están permitidas las visitas al monumento.

En el pasado Pleno del Ayuntamiento, el concejal de Patrimonio y Vivienda, Pablo Braquehais, anunció que la empresa propietaria del monasterio ya había comenzado las obras de impermeabilización de la cubierta de la iglesia.

Estos trabajos se suman a las obras de mantenimiento y conservación que se realizan de manera continuada en todos los elementos del BIC. Además, también se están ejecutando labores vinculadas al huerto ecológico.

El portavoz del PSOE, Manolo Torres, presentó una moción para que el Pleno de Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a exigir a la empresa responsable de las obras de rehabilitación del Monasterio de San Ginés de la Jara que se abra al público en el día del patrón de Cartagena, así como dos días al mes, como mínimo, garantizando las medidas de seguridad pertinentes en las zonas en las que se llevan a cabo obras de rehabilitación.

La iniciativa no salió adelante con los votos en contra del gobierno local, si bien Braquehais explicó que habían estudiado esa cuestión «con verdadero interés, con el responsable de la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras que están en curso. Este coordinador de Seguridad y Salud tiene responsabilidad penal sobre lo que suceda durante la ejecución de las obra y concluye que, en el estado actual, no procede visitar la abierta al público».

Asimismo, el edil responsable de Patrimonio aseguró que «como profesional de la arquitectura, estoy de acuerdo con ello». El monasterio fue declarado Bien de Interés Cultural por decreto de 28 de febrero de 1992. Sin embargo, se fue deteriorando de forma progresiva a lo largo del tiempo, llegando a ser incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra desde 2009 hasta marzo de 2018, cuando salió del listado de patrimonio en peligro debido a las obras de rehabilitación que se habían llevado a cabo.