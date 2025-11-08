La diabetes en el ámbito laboral, centro de la semana de Sodicar

La XXIII Semana de la Diabetes de Cartagena, organizada por Sodicar con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, se celebra del 10 al 15 de noviembre bajo el lema ‘Diabetes en el ámbito laboral’, llevando así las campañas informativas y de prevención de la enfermedad a empresas del municipio.

El programa de actividades, que presentaron este viernes la concejala de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, y el presidente de Sodicar, José Antonio Baños, incluye charlas y conferencias dirigidas a empleados de grandes empresas como Navantia.

Mora recalcó al respecto la importancia de la prevención y de la detección de la enfermedad, «en Cartagena hay más de 30.000 personas con diabetes y se calcula que la mitad no lo saben, se podría ganar tiempo y calidad de vida detectándolo a tiempo».

En este sentido, la edil de Política Social ponía en valor la labor de Sodicar, «prevenir, informar y acompañar, tal y como se difunde en esta Semana de la Diabetes, pero que es una tarea que realizan a lo largo de todo el año».

El dedicar la Semana de esta XXIII edición al ámbito laboral, lo explicó José Antonio Baños, «era un aspecto que nos faltaba, de ahí la charla dirigida a los trabajadores de Navantia, también hemos entrado en contacto con empresas del Valle de Escombreras y con el sindicato Comisiones Obreras, ya que la diabetes, tanto del propio empleado como de un familiar, por ejemplo un hijo, puede afectar a su trabajo».

Además de charlas y conferencias, a lo largo de la semana también habrá un Paseo Saludable, con visita a Torreciega; mesas informativas en el Centro de Salud Cartagena Oeste y en el Hospital Santa Lucía; el viernes 14, Día Mundial de la Diabetes, se celebrará la ‘XV Marcha Solidaria – 10.000 pasos unidos por la Diabetes’.