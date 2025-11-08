UPCT
Cobacho y Coello, nuevos Honoris Causa
L.O.
«La trayectoria ejemplar de nuestros doctores Honoris Causa de hoy nos sirve para reivindicar que la universidad siempre será el lugar privilegiado de formación del talento mejor cualificado, preparado para el mayor impacto», resaltó el rector de la UPCT, Mathieu Kessler tras la investidura de Joaquim Coello y José Antonio Cobacho.
José Antonio Cobacho Gómez agradeció su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la UPCT ensalzando el papel clave de la Politécnica en el desarrollo económico, social y cultural de Cartagena y de la Región de Murcia. Por su parte, Joaquim Coello Brufau subrayó en su discurso que «el desarrollo tecnológico y la ingeniería ha sido la base del crecimiento y de la mejora del bienestar».
- Despliegue policial en el SUAP de El Parchís en Cartagena tras la muerte de un hombre
- La Armada comienza la descontaminación de los túneles del Espalmador en Cartagena
- Más de 11 millones y casi mil facturas en los cajones del Ayuntamiento de Cartagena
- La justicia da la razón a MC y declaran nulo el primer gobierno de Arroyo en Cartagena
- El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Cartagena especula con la venta de solares expropiados
- Comercio ultima los tres proyectos que transformarán el mercado de Santa Florentina en Cartagena
- FCC pierde el contrato de limpieza de edificios municipales de Cartagena
- Los vecinos de la Urbanización Mediterráneo en Cartagena, hartos del vandalismo