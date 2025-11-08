Cobacho y Coello, nuevos Honoris Causa

«La trayectoria ejemplar de nuestros doctores Honoris Causa de hoy nos sirve para reivindicar que la universidad siempre será el lugar privilegiado de formación del talento mejor cualificado, preparado para el mayor impacto», resaltó el rector de la UPCT, Mathieu Kessler tras la investidura de Joaquim Coello y José Antonio Cobacho.

José Antonio Cobacho Gómez agradeció su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la UPCT ensalzando el papel clave de la Politécnica en el desarrollo económico, social y cultural de Cartagena y de la Región de Murcia. Por su parte, Joaquim Coello Brufau subrayó en su discurso que «el desarrollo tecnológico y la ingeniería ha sido la base del crecimiento y de la mejora del bienestar».