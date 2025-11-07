FCC pierde el contrato de limpieza de edificios municipales de Cartagena

La Junta de Gobierno ha adjudicado este jueves el contrato de limpieza de edificios públicos a la empresa Clece, S.A., por un importe de 9.458.874,72 euros con impuestos incluidos y una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga. Esta decisión se produce tras la resolución del recurso 783/2025 por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que anuló la anterior adjudicación a FCC Medio Ambiente.

La Mesa de Contratación propuso la adjudicación a Clece, cuya oferta fue la mejor valorada en el proceso retrotraído. El contrato contempla la limpieza de 103 espacios públicos que suman 100.000 m², con más de 3.600 horas mensuales de trabajo para 101 empleados. Entre las instalaciones figuran escuelas infantiles, bibliotecas, dependencias policiales, aulas de estudio e instalaciones deportivas, con especial atención al Estadio Cartagonova y el Palacio de los Deportes.

El contrato detalla la periodicidad, metodología, medios humanos y limpiezas extraordinarias durante eventos como las fiestas de Carthagineses y Romanos, así como en espacios culturales como el Auditorio Paco Martín, el CIM y el Museo Arqueológico.

También aprobó este jueves el pliego para contratar las obras de sellado del Vaso 1 del vertedero de residuos no peligrosos de Mina Regente, ubicado en El Gorguel. La actuación, valorada en 7,25 millones de euros, permitirá clausurar de forma definitiva la instalación, inactiva desde diciembre de 2021 tras agotar su vida útil.

Igualmente se ha adjudicado a la empresa Pavasal el contrato para las obras de tratamiento de biorresiduos en el centro municipal de El Gorguel. La adjudicación, propuesta por la Mesa de Contratación, responde a la mejor puntuación técnica obtenida por la empresa entre seis licitadoras. La oferta asciende a 4.553.577,74 euros más IVA, incluyendo mejoras planteadas en los pliegos.

El proyecto, con un presupuesto base de 6.234.798 euros con impuestos incluidos y un plazo de ejecución de ocho meses, será financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La planta podrá procesar inicialmente 10.000 toneladas anuales de biorresiduos, con previsión de alcanzar las 20.000 toneladas. Las mejoras incluyen una nueva línea de pretratamiento de 20 toneladas por hora, adecuación de la playa de recepción, mejora de zonas de compostaje y una cubierta para el tratamiento biológico.