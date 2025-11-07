Cartagena estrena una nueva unidad de urología en el Rosell

La Consejería de Salud ha reubicado el servicio de Urología del hospital general universitario del Rosell, "lo que ha permitido crear una nueva clínica urológica con mejores instalaciones para pacientes y profesionales", según destacó el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, quien visitó este viernes las nuevas instalaciones.

En concreto, el traslado de las instalaciones desde la segunda planta hasta la quinta ha permitido crear la nueva clínica urológica, que incluye una consulta adicional, espacios más amplios y baños privados en las consultas, "todo con el objetivo de ofrecer a los pacientes un mejor servicio y una experiencia más cómoda".

Asimismo, se ha añadido una nueva consulta, "lo que permite una mayor capacidad de atención y reduce el tiempo de espera". La nueva clínica urológica cuenta además con dos salas comunicadas de enfermería, lo que supone una mejora funcional y ayuda adicional a los profesionales.

Este nuevo recurso ha sido diseñado para optimizar la funcionalidad del servicio y la atención al paciente, ya que mejorar la infraestructura proporciona a los pacientes un entorno más cómodo y accesible, además de mayor privacidad y comodidad durante su atención médica, según destaca la Comunidad Autónoma.

Urología en el Complejo Hospitalario de Cartagena

El servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena está integrado por 13 médicos especialistas y atendió en 2024 en consultas externas a 8.418 pacientes. En cuanto a actividad de hospitalización, ingresó a su cargo a 935 pacientes.

También realizó, entre otras, 6.219 pruebas diagnósticas como manometrías urinarias, uroflujometrías y uretrocistoscopias, a las que se suman 239 ecografías y otros procedimientos terapéuticos.