Tradiciones
El vicealmirante Pedro Luis de la Puente, pregonero de la Semana Santa de Cartagena
La junta de Cofradías elige a quien fuera jefe del Arsenal para dar inicio a la pasión
El antiguo almirante del Arsenal Pedro Luis de la Puente será el encargado de pregonar la Semana Santa del año 2026. El almirante «está muy vinculado con la ciudad, primero a través de su mujer, que es california, y luego él mismo, que también ha tenido su participación en nuestras procesiones a través del grupo de portapasos de la Magdalena y como presidente de honor de San Pedro. Además de que nos ha acompañado tanto a la Cofradía del Resucitado como a la Cofradía del Socorro en nuestros desfiles por las calles de Cartagena», señaló el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía.
Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien se reunió con los presidentes de las cofradías este miércoles, destacó que «hay mucha relación entre la Semana Santa de Cartagena, con todo el estamento militar, porque al final Nuestra Semana Santa tiene ese legado, la herencia militar del orden, de la marcialidad y la vinculación que existe con diferentes instalaciones militares». Arroyo detalló que al darle la noticia el militar se mostró muy sorprendido.
