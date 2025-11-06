La justicia da la razón a MC y declaran nulo el primer gobierno de Arroyo en Cartagena

Cuatro años después de que se constituyera el primer gobierno de Noelia Arroyo como alcaldesa de Cartagena la Sentencia 129/2025 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena declara ilegales los decretos mediante los que Arroyo otorgó competencias, designaciones y retribuciones a los concejales tránsfugas del PSOE, con los que accedió al bastón de mando en 2021.

"Esta sentencia viene a confirmar algo que siempre hemos tenido claro desde MC: Arroyo compró su Alcaldía con dinero público", afirmó el líder de MC, Jesús Giménez Gallo, quien con semblante serio y una actitud firme celebró la sentencia que asegura que "no se podían otorgar ni designaciones, ni salarios, ni competencias a los tránsfugas del PSOE; era ilegal entonces y hoy la justicia lo ha dejado negro sobre blanco", añadió, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo del 26 de octubre de 2020.

El portavoz de MC recordó que su partido ya advirtió el 1 de junio de 2021 que aquella maniobra "convertía en ilegal el gobierno de Cartagena", e hizo hincapié en que "los concejales tránsfugas no podían tener cargos ni retribuciones diferentes a las de su grupo municipal". Ana Belén Castejón renunció entonces a la alcaldía para favorecer la investidura de Arroyo, en ese momento vicealcaldesa, y cumplir así con el acuerdo a tres bandas entre PP, PSOE y Ciudadanos que le costó a Castejón y a sus ediles la expulsión del partido,.

El artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local, precisamente modificado por el propio PP para evitar el transfuguismo, lo deja muy claro. "Noelia Arroyo no podía acceder a la Alcaldía de forma legal, ya existía jurisprudencia del Tribunal Supremo", incidió, por lo que a su entender, motivo por el cual presentaron el recurso, Arroyo vulneró esa norma para mantenerse en el poder.

Ante esta sentencia, considera Giménez Gallo que lo que procede es una comparecencia pública para asumir su error, pedir perdón a los cartageneros y marcharse, como ha tenido que hacer Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. "Todo lo que alargue esta situación solo confirmará que comparte la misma falta de ética y el mismo desprecio por la institución", remarcó.

Tres decretos anulados

Giménez Gallo detalló que la justicia ha anulado tres decretos de la alcaldesa, lo que supone la constatación de lo que ha calificado como "corrupción política institucionalizada por el PP en Cartagena", condenando además en costas al Ayuntamiento.

"La corrupción de Noelia Arroyo se mide en decretos: tres han sido anulados por el Juzgado Contencioso Administrativo de Cartagena, y con ellos cae la mentira de su gobierno", declaró, añadiendo que "la justicia ha desenmascarado el fraude". El portavoz de MC ha sido tajante apuntando que "Cartagena no tiene alcaldesa; desde hoy tiene una corrupta. Un juzgado se lo dice alto y claro: se aprovechó del dinero de los cartageneros para su proyecto personal".

En este sentido, Giménez Gallo cuestionó la actuación de Arroyo preguntándose "¿por qué compró la Alcaldía sabiendo que era ilegal? Lo que tendría que hacer es agachar la cabeza, reconocer lo que ha hecho y marcharse por donde tiene que salir, por la puerta de atrás".

Noelia Arroyo con el bastón de mando de alcaldesa de Cartagena tras haber sido elegida con los votos de los concejales tránsfugas del PSOE junto a Ana Belén Castejón / Ivan Urquizar

El portavoz municipal calificó el pacto de 2021 entre el PP y los tránsfugas del PSOE como "un mercadeo político" fruto del pacto tras las elecciones de 2019 para aliarse contra MC, el partido que había ganado las elecciones. "Arroyo compró seis concejales del PSOE y con ellos impuso la corrupción en Cartagena. Aquel pacto fue contra la ciudad y contra los cartageneros. Es el mismo modelo que Mazón y el Fiscal General: resistir a toda costa, aunque sea a base de trampas y mentiras", igualó.

Una de las consecuencias, según Giménez Gallo, podría acarrear que las multas impuestas entre junio de 2021 y julio de 2023 podrían ser nulas de pleno derecho, al estar firmadas por un concejal tránsfuga. "Los cartageneros podrían incluso verse obligados a reclamar lo que se les cobró ilegalmente", recalcó, advirtiendo de que "Arroyo ha dejado un Ayuntamiento en riesgo jurídico y moral".

El líder de MC lamentó que mientras la justicia señala las irregularidades, "los grandes proyectos de Cartagena están estancados y la ciudad sin rumbo". Así, Giménez Gallo rememoró que "Arroyo pactó con Pedro Sánchez, pues este ya era presidente del Gobierno de España, mintió a los cartageneros y se aferra al cargo como si fuera suyo". "Hoy la justicia la ha puesto en su sitio: ocupa la Alcaldía de forma ilegal y con dinero público", afirmó un tajante Giménez Gallo.

En este sentido, el líder de MC concluyó afirmando que Cartagena necesita "legalidad, decencia y un gobierno que mire a la gente, no a sus intereses".

Ante esta situación el Ayuntamiento tiene 15 días para recurrir la sentencia.