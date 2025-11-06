El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Cartagena especula con la venta de solares expropiados

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, criticó este miércoles que el equipo de Gobierno especule con la gestión de solares en el centro histórico, ya que ha sacado a subasta solares a un precio superior al que los vendían sus propietarios. En concreto, la parcela a la que hace referencia Torres es un solar situado en la calle Balcones Azules de 103 metros cuadrados, por el que el propietario pedía 116.500 euros en un portal inmobiliario y que el Ayuntamiento subastará en breve por un precio de salida de 124.895 euros.

La parcela tiene 440,67 metros cuadrados de edificabilidad, «por lo que se trata de un suelo urbano altamente atractivo para la posible construcción de 3 pisos, 6 apartamentos o un hotel suite. Una atractiva inversión asegurada gracias a la alta demanda actual de esta tipología de alojamientos. Las grandes posibilidades constructivas, su entorno turístico y su excelente ubicación, hacen de este solar una gran oportunidad para inversores que busquen inversiones aseguradas y rentables», según señalaba el anuncio del propietario en una web especialista en transacciones inmobiliarias.

«Este solar estaba en venta desde hacía más de un año por un precio inferior al que ahora piden PP y Vox y no se ha vendido, por lo que es prácticamente imposible que ahora logren venderlo. Mucho nos tememos que, al final, la venta de solares va a ser otra promesa fracasada del Gobierno de Noelia Arroyo. Con el encarecimiento de suelo que están llevando a cabo no se va a propiciar la construcción ni el acceso a la vivienda de los cartageneros», señaló el portavoz socialista.

El edil considera que, de momento, la política de Vivienda de PP y Vox en Cartagena solo ha sido una suma de fracasos. «No hay más que acercarse al solar de Los Mateos, donde se iban a hacer viviendas con una subvención europea de 1,6 millones de euros, que se ha devuelto por la imposibilidad de construir dada la contaminación que hay en el terreno. A lo que costó a todos los cartageneros la compra de la parcela, se suma ahora más de 430.000 euros del proyecto de descontaminación, que pagamos todos los cartageneros, a pesar de que en un primer momento se cuantificó en 200.000 euros. Es un despropósito tras otro», hizo hincapié Torres.

A esto se le suma que en los terrenos municipales del Monte Sacro, «en lugar de promover un proyecto moderno e innovador de viviendas sociales o para jóvenes, se va a hacer un aparcamiento provisional que va a costar 1,4 millones de euros», incidió el líder local del PSOE, para quien «esa es la política de vivienda de PP y Vox, comprar parcelas contaminadas en las que no se puede construir, hacer aparcamientos en el suelo urbanizable municipal y sacar la venta solares privados por un precio superior al que pedían sus propietarios».

Fuentes municipales explicaron que el precio de salida de los solares se realiza mediante tasación oficial elaborada por un técnico municipal, no son una decisión política y forma parte del expediente de incumplimiento iniciado por el Consistorio al no solicitar licencia de construcción.