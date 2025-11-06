ASIDO entrega en Cartagena sus Premios Amigo Solidario 2025

Un año más, ASIDO entrega sus Premios Amigo Solidario y vuelve a poner en valor la labor de personas y entidades que han destacado por su apoyo a uno de los principales objetivos de la Asociación: mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y sus familias, y conseguir su plena inclusión social.

El acto, que se ha celebrado este miércoles 5 de noviembre en el Palacio Consistorial, ha contado con la presencia de la concejala de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, quien ha destacado la labor que viene llevando a cabo ASIDO desde hace más de 30 años, “siendo un referente en la promoción de la calidad de vida de vuestros usuarios”.

En esta ocasión los premios han sido para el Colegio La Vaguada, el Restaurante Eszencia, el Grupo Coreográfico Renacer y el que fuera presidente de ASIDO, Juan Carrasco, por su dedicación a la asociación. La alcaldesa, Noelia Arroyo, se ha acercado al acto y ha aprovechado la ocasión para saludar a los asistentes al mismo y felicitar a los premiados.

El actual presidente, Juan Carlos Sancho, que ha participado en el acto de entrega junto a otros miembros de ASIDO,recordaba la esencia de esos premios, “ser Amigo Solidario es compartir, ofrecer afecto y apoyo, apostando por las personas con discapacidad, por eso llevamos 22 años celebrando esta distinción y reconociendo a quienes con su ejemplo hacen un mundo mejor”.