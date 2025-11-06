En el aire los decretos y las sanciones de tráfico del primer gobierno de Arroyo en Cartagena

La Sentencia 129/2025 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena que declara ilegales los decretos mediante los que Arroyo otorgó competencias, designaciones y retribuciones a los concejales tránsfugas del PSOE, con los que pactó en 2019 para constituir un gobierno supone, cuando sea firme la sentencia, la anulación de los decretos y sanciones impuestos por los ediles expulsados del Partido Socialista.

Para que esto suceda la sentencia debe ser firme, si bien el Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, lo que podría dilatar el proceso más tiempo, teniendo en cuenta que esta decisión judicial se refiere a los dos primeros años de Arroyo como alcaldesa, de 2021 a 2023.

El juzgado basa su nulidad en que Arroyo, cuando fue elegida alcaldesa en 2021, otorgó cargos políticos a los ediles expulsados del PSOE y estos mejoraron su posición, algo no permitido por la ley de transparencia.

Por lo tanto, según se recoge en la sentencia se declara la nulidad de las delegaciones, nombramientos y representaciones a favor de los concejales no adscritos que fueron expulsados del PSOE por no ser conformes a derecho, con todos los efectos inherentes a dicha declaración.

Ahora se abre la puerta a que las sanciones firmadas por dichos ediles, cabe recordar que Juan Pedro Torralba ocupó el puesto de concejal de Seguridad Ciudadana y era el encargado de rubricar las multas de tráfico interpuestas por la Policía Local, puedan considerarse nulas, según detalló en rueda de prensa el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, tras conocer la sentencia que le daba la razón al recurso interpuesto por MC.