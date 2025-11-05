'Sabor a Mar'
Seis restaurantes de Cartagena ofrecen menús dedicados al atún rojo desde este viernes
Las propuestas van desde los 35 a los 120 euros por comensal
Seis restaurantes de Cartagena ofrecen menús dedicados al atún rojo desde este viernes y hasta el día 16 de noviembre. Alviento, Varadero, La Marquesita, Eszencia, Mi Mare y el estrella Michelin Magoga ofrecen propuestas que van de 35 a 120 euros.
Esta iniciativa, denominada 'Cartagena con Sabor a Mar' celebra su sexta edición gracias la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar).
Cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Cartagena. Y, entre otras marcas, la empresa local Ricardo Fuentes también participa como proveedora de este manjar apreciado en todo el mundo que se cría en aguas mediterráneas de Cartagena.
La edil de Turismo, Beatriz Sánchez, informa que aunque el atún rojo es el protagonista de estos menús, también se ofrecen otros productos de la más alta calidad, en una propuesta que une tradición, sostenibilidad y sabor mediterráneo.
Desde Hostecar se destaca que Cartagena con Sabor a Mar nació con el objetivo de poner en valor la riqueza gastronómica del mar y el trabajo de los hosteleros de la ciudad.
De esta forma, se potencia y da a conocer aún más uno de los grandes embajadores de la gastronomía cartagenera, el atún rojo, con un evento que sirve además como motor de desarrollo local a través del turismo gastronómico.
Los menús de 'Cartagena Sabor a Mar' pueden consultarse online en la página web 'https://linktr.ee/HOSTECAR?utm_source=qr_code'.
