Despliegue policial en el SUAP de El Parchís en Cartagena tras la muerte de un hombre

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron anoche hasta el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del centro de salud Virgen de la Caridad, conocido como ‘El Parchís’, para evitar incidentes con la familia de un paciente que acababa de fallecer en el interior de las instalaciones sanitarias ubicadas en la calle Cabrera.

Fuentes del Servicio Murciano de Salud confirmaron que no se produjo agresión, si bien el guardia de seguridad intervino y pidió apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de que numerosos familiares del paciente en un visible estado de nerviosismo llegaran al SUAP para interesarse por su estado.

La pronta intervención de los agentes de la Policía Nacional controló la situación y evitó que la situación se descontrolara tras el fallecimiento del hombre de 68 años, que entró en parada cardiorrespiratoria en el interior del centro de salud.

El pasado mes de marzo el sindicato UGT denunció que una ambulancia fue atacada de nuevo con un objeto que impactó cerca de la ventanilla del conductor en ese mismo centro de salud.