Comercio ultima los tres proyectos que transformarán el mercado de Santa Florentina en Cartagena

El mercado de Santa Florentina, uno de los puntos neurálgicos de la actividad comercial cartagenera desde hace décadas se encuentra inmerso en un proceso de reinvención para modernizarse y convertirse en uno de los centros sociales de la ciudad.

La concejala de Comercio, Belén Romero, explica que actualmente el Ayuntamiento ultima los pliegos de tres proyectos con la previsión de que estén listos en 2026. Uno de ellos es el aula gastronómica que «va a dar mucho juego al mercado», en que se podrán hacer ponencias sobre el pescado, masterclass de recetas para cocinas con productos del mercado, también podrá ser una aula para invitar a colectivos, colegios y asociaciones a hacer talleres, un lugar en el que concienciar sobre la importancia de adquirir productos de kilómetro cero o sobre cómo se lee la trazabilidad de una etiqueta para saber de dónde viene la fruta, entre otras actividades. Esta aula también llevará aparejada un contrato de dinamización para que pueda ofertas estas opciones.

Espacios cerrados actualmente en el mercado de Santa Florentina / Iván Urquízar

Además, el departamento que encabeza la edil popular Romero ya ha redactado el pliego administrativo y está haciendo lo propio con el técnico para la adjudicación del parking, por lo que se sacará a licitación también el próximo año.

Por último, están elaborando un pliego para la adjudicación de 19 unidades comerciales, siendo tres de ellas de hostelería. Para ubicar todos los negocios hosteleros juntos, se ha reubicado uno de los puestos de carne que había al final del mercado en otro lugar para que ese corner sea un espacio gastronómico.

Según detalla la responsable del área de Comercio, Hostelería y Consumo, los pliegos para estas concesiones ya están redactados para que no solo sean fruterías o pescaderías, «porque eso ya lo tenemos, necesitamos variedad en el mercado que nos invite a ir a comprar y que haya más posibilidades comerciales».

Horario diferenciado

Además, uniendo todos los locales de hostelería en un mismo lugar se consigue una mejor convivencia entre negocios que tienen diferentes horarios, para que el mercado pueda seguir abierto en una zona, pero la otra zona esté protegida.

Debido a que muchos de los puestos del mercado se han heredado de padres a hijos, los técnicos de comercio han tenido que ordenar y organizar los trámites administrativos pertinentes, antes de por ejemplo ofertar las unidades comerciales que actualmente están cerradas.

«El mercado de Santa Florentina después de está legislatura será un antes y un después», concluye Romero, quien está poniendo todos sus esfuerzos en colocar este lugar emblemático de Cartagena en el lugar relevante que le corresponde de nuevo, pero adaptado a los nuevos tiempos para que, además de una plaza de abastos, sea un rincón centrado en la gastronomía en el que se desarrolle la vida de la ciudad. Asimismo, desde su llegada a la concejalía Romero ha realizado diversos trabajos de mantenimiento en las instalaciones.