Cartagena formará a empresarios y trabajadores en IA y blockchain

La Confederación Comarcal de Organizaciones de Empresarios de Cartagena (COEC) celebró este martes en el restaurante Cuarentaytres la XXII Jornada para Dirigentes Empresariales, bajo el lema ‘Inteligencia Empresarial: Talento Humano y Tsunami Tech’.

La cita fue inaugurada por la presidenta de COEC, Ana Correa; la consejera de Empresa, Marisa López Aragón; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Las tres han coincidido en destacar la importancia del talento humano, la formación y la colaboración público-privada como pilares esenciales para afrontar los profundos cambios que la transformación tecnológica está imponiendo en el ámbito económico y laboral.

Durante su intervención, Ana Correa señaló que «un 14% de las empresas de la comarca de Cartagena ya utilizan la inteligencia artificial en sus procesos», una cifra que refleja un crecimiento notable respecto al año anterior, cuando solo el 7% de las compañías con más de diez trabajadores habían incorporado esta tecnología. La presidenta de COEC ha advertido, no obstante, que el principal reto se encuentra en las pymes, que aún enfrentan grandes dificultades para avanzar en su digitalización: «No disponen de los recursos ni del tiempo necesarios para buscar soluciones y adaptarse a los cambios», lamentó. En este sentido, ha insistido en que es sobre este colectivo donde deben centrarse los esfuerzos para evitar que se amplíe la brecha digital dentro del tejido productivo comarcal.

Ana Correa, presidenta de COEC / Iván Urquízar

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, anunció que el Ayuntamiento incorporará en 2026 un programa de microformaciones en inteligencia artificial y blockchain dirigido a trabajadores y emprendedores a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

El objetivo del itinerario formativo es reforzar la transformación digital del tejido empresarial local con una oferta ágil y especializada que complemente la formación reglada de los centros de FP y la Universidad Politécnica de Cartagena.

La primera edil enmarcó esta iniciativa dentro de la estrategia de la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias, un órgano de coordinación impulsado por el consistorio para adaptar los contenidos formativos a las necesidades reales del sector productivo. Gracias a este trabajo conjunto con las empresas, más de 1.600 alumnos se están formando actualmente en nuevas industrias mediante 30 acuerdos de microformación con prácticas y 40 convenios de formación profesional dual.

Además de las nuevas acciones previstas en IA y blockchain, el Ayuntamiento mantiene en marcha un ciclo sobre emprendimiento en ciberseguridad en el Centro de Empresas, también a través de la Agencia Local de Empleo. Durante su intervención, Arroyo defendió que «la tecnología nos impulsa hacia el futuro, pero son las personas preparadas y motivadas quienes realmente generan el cambio».

La jornada empresarial abordó a lo largo del día los desafíos que supone el avance tecnológico para la gestión de equipos, la formación del talento humano y la organización de empresas en plena transición digital.