Nuevo impulso a los proyectos de restauración forestal de las ramblas de Cartagena

Siguen avanzando las obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor, por este motivo se ha declarado de interés general el proyecto de restauración hidrológico-forestal para la reducción del riesgo de inundación y mejora ambiental en la rambla de las Matildes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado en el Boletín Oficial del Estado la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para llevarlos a cabo.

Cabe recordar que la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto fue publicado en el BOE en 2023, y ahora a finales de octubre de este año la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura ha resuelto comenzar el expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia de la Ley de Expropiación Forzosa, de los terrenos necesarios para las obras del proyecto de restauración hidrológico-forestal.

Asimismo, las expropiaciones serán financiadas con cargo a los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Segura y se abre un periodo de información pública de 15 días.

Además, se cita a los interesados al levantamiento de las actas previas a la ocupación y en su caso, actas de ocupación definitivas de los terrenos afectados por la expropiación.

En concreto, 37 son las parcelas a cuyos propietarios se ha notificado el inicio del proceso de expropiación por ser necesarias para el proyectos. Una de ellas pertenece al Ayuntamiento de Cartagena, mientras que las demás son de particulares y empresas.

En la misma situación se encuentran varias fincas en el barranco de Ponce y Carrasquilla por también el proyecto de restauración hidrológico-forestal para reducción de riesgo de inundación y mejora ambiental en la zona.

En este caso fue en 2024 cuando se publicó en el BOE la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto. También a finales de este octubre la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura ha resuelto iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para las obras.

En este caso las expropiaciones afectan a más de medio centenar de parcelas, siendo de igual manera uno de ellos el Consistorio.

Estos proyectos forman parte de las actuaciones previstas en el Marco de Acciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, en el ámbito de la mejora ambiental de ramblas y restauración de zonas afectadas por la minería. En su totalidad contempla 65 infraestructuras, incluida la reconstrucción de diques existentes, la construcción de nuevos diques de mampostería hidráulica, construcción de albarradas y construcción de protecciones de márgenes de cauce.

La primera fase del proyecto de restauración hidrológico-forestal para la reducción del riesgo de inundación y la mejora ambiental de la rambla de las Matildes, la rambla del Beal, el barranco de Ponce y rambla de la Carrasquilla se desarrolla en el dominio público hidráulico de los citados cauces con un presupuesto de 7,74 millones de euros. El proyecto plantea actuaciones tanto en la cuenca como en los cauces para evitar o al menos dificultar la movilización de estos materiales sólidos, especialmente los contaminados por la minería, hacia los cauces, y dentro de estos, hacia el mar.