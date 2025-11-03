En El Palacio de Congresos El Batel, cada evento tiene su lugar perfecto. Porque no hay dos encuentros iguales, y cada uno necesita un espacio que se adapte a su personalidad, a su formato y a sus objetivos.

Situado en un enclave privilegiado junto al puerto de Cartagena, El Batel combina arquitectura contemporánea, tecnología avanzada y versatilidad total para acoger desde grandes congresos hasta reuniones privadas. Su lema lo resume bien: dime cuál es tu evento, y te diré qué espacio necesitas.

Sala A Isidoro Máiquez: el corazón del gran formato

Con capacidad para 1.401 asistentes, esta sala es su espacio insignia. Su acústica excepcional, la visibilidad perfecta desde cualquier punto y su equipamiento técnico de última generación lo convierten en el escenario ideal para congresos, convenciones, presentaciones, galas o espectáculos.

Sala A Isidoro Máiquez: el corazón del gran formato / El Batel

Un espacio donde cada detalle, desde la iluminación escénica hasta la comodidad de las butacas, está pensado para ofrecer una experiencia única.

Sala B Antera Baus: el espacio intermedio que multiplica posibilidades

Cuando se busca un ambiente más flexible, pero con prestaciones profesionales, la Sala B es la elección perfecta. Con una capacidad de hasta 444 personas, ofrece una acústica excelente y la posibilidad de configurarse según las necesidades del evento: conferencias, conciertos de pequeño formato, jornadas técnicas o presentaciones corporativas.

Sala B Antera Baus: el espacio intermedio que multiplica posibilidades / El Batel

Es un espacio moderno, funcional y con identidad propia, ideal para quienes quieren combinar cercanía y calidad.

Siete salas multiusos, infinitas configuraciones

La verdadera fortaleza de El Batel está en su capacidad de adaptarse. Sus siete salas multiusos, totalmente modulables y equipadas con la más avanzada tecnología audiovisual, ofrecen múltiples combinaciones para crear espacios a medida.

Estas salas pueden utilizarse de manera independiente o combinarse entre sí para acoger desde reuniones ejecutivas y workshops, hasta sesiones paralelas de congresos, zonas expositivas, formaciones o encuentros híbridos.

Cada una de ellas cuenta con luz natural, climatización independiente, conexión de alta velocidad y mobiliario configurable, permitiendo diseñar el entorno perfecto según el formato, la audiencia y la dinámica del evento.

Sala multiusos / El Batel

La flexibilidad es su mayor virtud: aquí, las ideas se adaptan al espacio, o el espacio se adapta a las ideas.

En El Batel, entienden que un evento no solo necesita un lugar donde suceder, sino un entorno que potencie su mensaje y su impacto.

Por eso, te invitan a descubrir cuál de sus espacios está hecho para ti.

Página web de El Batel: https://auditorioelbatel.es/

Teléfono: 968 12 38 27

Dirección: P.º Alfonso XII, S/N

📩 Cuéntanos cuál es tu evento… y te diremos qué espacio necesitas.

👉 www.auditorioelbatel.es