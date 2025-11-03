Cerrada por obras la zona de juegos del parque de Los Juncos en Cartagena
Los trabajos de reacondicionamiento de las instalaciones se prolongarán hasta el jueves 13
Desde este lunes hasta el jueves día 13, la zona infantil de juegos del Parque de Los Juncos, va a permanecer cerrada con motivo de la realización de obras para la mejora y reacondicionamiento de las instalaciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado este lunes.
Ademas, el Camino XIV del Sifón tendrá una nueva rotonda de acceso a la Barriada San Cristóbal y Los Dolores, por lo que el tráfico se corta a partir de este martes en la vía que va hacia la zona residencial, sin afectar a la circulación de vehículos en el propio Camino del Sifón que une Las Tejeras de Cartagena con Santa Ana.
En concreto, va a cortar al tráfico el tramo de calle Pino Canario que discurre desde la intersección con calle Caserío Buen Retiro hasta el Camino XIV del Sifón con motivo de las obras. Así, el tráfico rodado por Camino XIV del Sifón sentido Carretera de Murcia a Carretera RM-F36 y viceversa no se verá alterado, salvo restricciones de tráfico discrecionales que un momento determinado puedan producirse según la evolución de las obras.
Nuevo carril bici en la calle Real
Además, a partir del miércoles, 5 de noviembre, darán comienzo las obras para la instalación de un tramo de carril bici y que afectará a la zona de acera peatonal que va desde Avenida Pío XII a partir del Puente de Quitapellejos, hasta la intersección de calle Real con Tolosa Latour sentido a Paseo Alfonso XII. El tráfico rodado no se verá afectado salvo momentos puntuales en los que la maquinaria de obra tenga que invadir la calzada. En todo caso las obras se efectuarán en el intervalo horario de las 08:00 a las 13:00 horas.
