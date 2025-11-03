Más de 11 millones y casi mil facturas en los cajones del Ayuntamiento de Cartagena

Aunque hoy en día todo el sistema está informatizado en los cajones del sistema electrónico del Ayuntamiento de Cartagena todavía hay cientos de facturas por pagar a proveedores. Según los datos a los que ha tenido acceso La Opinión, que provienen de las cuentas del propio Consistorio, el Ayuntamiento tiene que pagar más de 900 facturas por un importe que supera los 11 millones de euros. Si bien estas cifras se corresponden con el primer y el segundo trimestre de este 2025, por lo que estos datos son con fecha 30 de junio y se identifican con la primera mitad del año.

En el primer trimestre de 2025, el Ayuntamiento pagó casi el mismo número de facturas en el periodo legal de pago que fuera de él. En concreto fueron 859 las pagadas dentro del plazo establecido de 30 días naturales desde la recepción de la factura, establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, fuera de ese periodo de tiempo, es decir, superando los 30 días, el Ayuntamiento abonó 851 facturas a sus proveedores, por un importe de casi 7 millones de euros.

1760 facturas pagadas por el Ayuntamiento dentro del periodo legal establecido en el segundo trimestre

En el segundo trimestre las facturas pagadas fuera de plazo son menos que a principio de año. Esto se debe a que muchas de esas facturas pagadas a comienzos de 2025, en realidad se corresponden con actividades e inversiones municipales realizadas en 2024, pero que se contabilizan como gasto de 2025, al haber sido saldadas a partir del 1 de enero.

Por lo tanto, con fecha 30 de junio, el Ayuntamiento pagó dentro del periodo legal de pago a proveedores 1.760 facturas por un importe de 24.782.453,26 euros, mientras que fuera del plazo establecido por la norma abonaron 357 facturas por un montante total de 4.968.443,89 euros.

Al Ayuntamiento le quedaban por pagar en los siguientes seis meses hasta finalizar el año, 962 facturas que superan los 11 millones de euros.

11.126.346. El montante total que adeuda el Ayuntamiento a sus proveedores a fecha 30 de junio según las casi mil facturas impagadas

En concreto, se trata de 740 facturas que todavía se encuentran, a fecha 30 de junio, en el periodo legal de pago y 222, que ya estaban fuera del plazo establecido, pero que todavía no han sido abonadas.

Estas casi mil facturas ascienden en total a 11.126.346,56 euros, por lo que de media cada una tiene un importe de 11.600 euros aproximadamente.

Asimismo, pasada la mitad del año el capítulo de inversiones reales alcanza exclusivamente un 11,98% de ejecución. Cabe recordar que el pasado año 2024 las inversiones reales solo llegaron hasta el 27% en doce meses.

11.98%. Porcentaje de inversiones reales ejecutadas por el Ayuntamiento en los primeros seis meses del año.

"La nefasta gestión económica de la señora Arroyo no solo afecta a las arcas municipales, sino que está ahogando a las pequeñas y medianas empresas que trabajan con el Ayuntamiento, poniendo en peligro el empleo local y la estabilidad del tejido empresarial del municipio", señala el edil socialista Pedro Contreras.

En abril, el Ayuntamiento señaló que el periodo medio de pago a proveedores se había reducido a 7,41 días, mientras que en 2024 el periodo medio de pago a proveedores en enero se situaba en 33 días y finalizaba marzo en 17 días.

Estos datos son medias que varían dependiendo del número de facturas pagadas y el tiempo en el que se hace, pero fuera de esta actuación queda el importe de las mismas por lo que el pago de una factura de 600 euros contabiliza para este cálculo igual que una de 50.000 euros.

En los resultados del tercer trimestre, que actualmente están en elaboración una vez pasados los tres meses desde junio, se debe incluir por ejemplo la recaudación del IBI, el principal tributo de recaudación municipal, cuyos recibos han sido pagados por los ciudadanos este verano. En total se han emitido 200.333 recibos por un importe de 69.3 millones.