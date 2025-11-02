Juan Pedro Torralba: "Tenemos que centrarnos en barrios y pueblos y no solo en la ciudad"

¿Qué tal su vuelta a la política?

Cuando uno vuelve después de haber sido Gobierno y de haber podido realizar cosas y saber la situación del Ayuntamiento, entra con ganas de poder trabajar en eso en lo que no se pudo conseguir y de trabajar en el programa electoral que llevábamos en las elecciones y lógicamente, con ganas de aportar ideas y propuestas dentro de una oposición que controla al Gobierno. Pero ya una vez que has estado dentro del Gobierno y has estado en el Ayuntamiento, lo único que se espera de las personas es que podamos volver a incorporar ideas y avanzar para que Cartagena y los cartageneros avancen.

¿Cuáles son algunas de esas ideas?

Una de las ideas es el mantenimiento de lo que se hace, hacemos cosas y las anunciamos con bombo y platillo, pero luego eso necesita y requiere un mantenimiento y creo que en este Ayuntamiento, incluso estando nosotros, hemos pecado de no poder subir esas partidas de mantenimiento. Cartagena al final es un municipio muy grande con sus barrios y sus pueblos, y no podemos centrarnos solo en lo que es la ciudad en sí, tenemos que centrarnos también en los jardines y en la infraestructura que existen en los barrios y en los pueblos, que son igual de grande o más que la ciudad.

¿Cuál es el principal desafío al que se enfrenta en esta nueva etapa como portavoz de Sí Cartagena?

Nosotros entramos con los pies en el suelo y respondiendo a esos votos que tuvimos en las urnas en el 2023, dándole respuesta, dándole voz en los plenos y escuchándoles. El desafío, pues el desafío es proponer y trabajar en aquello que en su día no se logró conseguir. Proponerlo, adaptando y dando soluciones y medidas que nosotros consideramos. Tenemos un programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones que hay que intentar también introducirlo lo máximo posible. Los políticos entramos y nos vamos, pero al final las ideas o las infraestructuras que hay siguen y yo lo que pido es, que también es un poco el objetivo nuestro, que las legislaturas sean un suma y sigue y no un borrón y cuenta nueva, que pasan cuatro años y el político deshace a lo mejor todo lo que se ha hecho anteriormente. Creo que lo que deberíamos es seguir avanzando en lo que realmente merece la pena. Habrán cosas que a lo mejor se tengan que cambiar por lo que pueda pasar pero que debería ser la política de un suma y sigue para evitar esos retrocesos que sufre Cartagena cada vez que hay unas elecciones nuevas.

Noelia Arroyo pactó con ustedes siendo del PSOE, ahora gobierna con Vox, ¿cree que se está retrocediendo?

Nosotros cuando formamos coalición con el Partido Popular sabíamos cada uno dónde nos encontrábamos, juntos pero no revueltos, de hecho en los plenos lo demostrábamos, cada partido tiene, su ideología, y nosotros por lo público hemos trabajado, hemos luchado y lo seguimos defendiendo y lo defenderemos, lo privado se veía a la hora de votar, en el tema de sanidad y educación, nosotros siempre hemos votado por lo público. Ahora vemos que se han juntado dos partidos que lo privado también les gusta. Pero si es verdad que ahora el partido de Vox es más radical que pueda ser el Partido Popular, y el PP para no quedarse atrás, al final tiene que manifestar también que son ultraderecha, entonces al final llegamos a que casi todo lo votan a favor.

¿Cómo está Sí Cartagena tras la marcha de Ana Belén Castejón?

Las personas que estábamos, y estamos, estamos fuertes, ahora tenemos que convocar una asamblea para lanzar una nueva ejecutiva y nuevos equipos de trabajo, pero también lo he dicho muchas veces, la gente que ha estado en Sí Cartagena ha sido gente que está representada en colectivos sociales, es un partido activo, en cualquier colectivo hay un militante o un simpatizante de sí Cartagena, y eso es positivo. ¿Qué pasa en la política? Sabemos que al final llega un periodo de tiempo donde la gente a lo mejor se puede desmotivar, pero sí es verdad que la gente que está en el día a día trabajando por su pueblo, por su barrio, por su colectivo, por las mujeres, por los mayores, tenemos grandes representaciones de todos esos colectivos y la verdad es que tuvimos ejecutiva la semana pasada y la gente está activa.

Además en las últimas elecciones tuvieron muchos votos en las diputaciones, ¿es esa la principal fortaleza de Sí Cartagena?

Sí Cartagena la verdad es que es querida porque hemos sido muy participativos, hemos estado con la gente, de hecho nos están llamando para preguntarnos cuándo vamos a ir y ya estamos saliendo por los pueblos,los barrios y la ciudad. La ciudad sabemos que es el punto número uno, pero tenemos que equilibrarlo con los barrios y diputaciones. Yo me considero de pueblo y lógicamente queremos tener la misma garantía y el mismo bienestar que puede tener la ciudad. Esa es la línea que vamos a seguir llevando, Sí Cartagena es un partido,que todo el que quiera trabajar por Cartagena tiene las puertas abiertas, eso es importante y lo que también motiva a la gente, que es la política de gestión, no de leyes. Cartagena es gestión, gestión y gestión y eso hace que gente que tiene otras ideas políticas a nivel regional y a nivel nacional, nos apoye a nivel local.