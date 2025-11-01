Sucesos
Tres personas heridas, una de ellas inconsciente, tras un accidente en Cartagena
Los afectados fueron trasladado al Santa Lucía tras ser atendidos por los facultativos
Tres personas resultaron heridas este sabado por la tarde en la diputación cartagenera de La Palma tras la colisión de dos vehículos, según informó Emergencias.
Dos de los afectados pertenecían a uno de los turismos, mientras que en el otro coche, una persona quedó inconsciente y atrapada. Concretamente, el 112 recibió llamadas deauxilio sobre el siniestro a las 19.14 horas.
Al lugar acudieron la Policía Local, patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como tres ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Los bomberos rescataron a la persona que se encontraba atrapada, y tras estabilizar a los tres heridos, fueron trasladados al hospital Santa Lucía de Cartagena.
